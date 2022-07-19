У Федерации хоккея Канады появились новые доказательства по делу о секс-скандале на МЧМ-2018

Федерация хоккея Канады продолжает расследование скандала с участием игроков молодёжной сборной страны, имевшего место после молодёжного чемпионата мира в 2018 году.

У обвинителей появились доказательства в виде двух видеозаписей с мобильных телефонов и распечатки 35 смс-сообщений, которыми обменивались игроки, сообщает TSN.

Предполагаемый инцидент произошёл 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодёжной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.

Сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков в сексуальных домогательствах и насилии.

Тогда суд не смог доказать обвинений.

Ранее экс-тренер женской сборной России по футболу Вера Паув заявила, что подвергалась сексуальному насилию во время выступлений за национальную команду Нидерландов.