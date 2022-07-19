У Федерации хоккея Канады появились новые доказательства по делу о секс-скандале на МЧМ-2018
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У обвинителей появились доказательства в виде двух видеозаписей с мобильных телефонов и распечатки 35 смс-сообщений, которыми обменивались игроки, сообщает TSN.
Предполагаемый инцидент произошёл 19 июня 2018 года в Онтарио, где проходило празднование победы молодёжной сборной Канады, завоевавшей золотые медали на МЧМ.
Сообщалось, что Федерация хоккея Канады смогла достичь мирового соглашения с женщиной, которая обвинила нескольких игроков в сексуальных домогательствах и насилии.
Тогда суд не смог доказать обвинений.
Ранее экс-тренер женской сборной России по футболу Вера Паув заявила, что подвергалась сексуальному насилию во время выступлений за национальную команду Нидерландов.