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Овечкин: «Вашингтон» хочет выйти в плей-офф НХЛ и бороться за Кубок Стэнли

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил шансы команды на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин: «Вашингтон» хочет выйти в плей-офф НХЛ и бороться за Кубок Стэнли
  • AP
  • © David Zalubowski

«Вашингтон» хочет выйти в плей-офф НХЛ и бороться за Кубок Стэнли. Всё зависит от нас», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

По его мнению, в команде играют сильные хоккеисты.

«Если вы посмотрите на имена в наших звеньях, то увидите, что это очень хорошие линии. Мы должны использовать свои шансы, играть умно в обороне, в нейтральной зоне и не совершать глупых ошибок, не принимать глупых решений, которые будут стоить нам игры», — сказал он.

После 47 матчей регулярного чемпионата столичный клуб набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

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