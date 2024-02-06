Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» в овертайме матча НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой.

После 50 игр «Рейнджерс» набрал 65 очков и занимает третье место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» с 68 очками располагается на второй строчке Запада.

Ранее сообщалось, что российский нападающий«Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ.