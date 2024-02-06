Снова взялись за дело: Панарин помешал бенефису Георгиева, Сорокин отразил 35 бросков

Артемий Панарин спас «Рейнджерс» от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо». Россиянин сравнял счёт в третьем периоде и перевёл встречу в овертайм, где его команда смогла вырвать победу благодаря шайбе Алекси Лафреньера. Голкипер гостей Александр Георгиев отразил за игру 27 бросков и был признан третьей звездой матча. В свою очередь, Илья Сорокин совершил 35 спасений и помог «Айлендерс» взять верх над «Торонто» в гостях. Его визави Илья Самсонов справился с 26 выстрелами по своим воротам, но потерпел четвёртое поражение в сезоне в основное время.

В Национальной хоккейной лиге завершился перерыв, связанный с проведением Матча звёзд, и команды с новыми силами продолжили борьбу за выход в плей-офф. Накануне игрового дня болельщики вправе были ожидать сразу две дуэли российских вратарей, так как между собой встречались «Рейнджерс» и «Колорадо», а также «Айлендерс» и «Торонто».

Однако главный тренер команды с «Мэдисон-сквер-гарден» Питер Лавиолетт внёс свои коррективы: вместо Игоря Шестёркина он выпустил на площадку Джонатана Куика. Сменщик россиянина проводил и предыдущую игру чемпионата, так как обладателя «Везины» 2022 года изрядно лихорадило в конце января. В матче с «Вегасом» он сумел отразить всего 15 бросков из 19, а в игре с «Сан-Хосе» выглядел чуть лучше, но пропустил в овертайме.

«Мои показатели не очень, но я работаю не покладая рук. Думаю, иногда дело в том, что надо действовать чуточку получше, а иногда пропускаешь, потому что просто не везёт... Мне нужно всё кардинально изменить, повернуть на 180 градусов», — говорил Игорь на тренировке после звёздного уикенда.

Но в отчётном матче Шестёркин остался на скамейке, а заметными фигурами на площадке стали как Куик, отразивший за встречу 32 броска и признанный её первой звездой, так и Александр Георгиев. 27-летний голкипер сохранял свои владения нетронутыми на протяжении 51 минуты 17 секунд и был близок к тому, чтобы оформить третий шатаут в сезоне, а его команда — к четвёртой победе подряд. Однако положение «Колорадо» было шатким, так как нападающим удалось воплотить в гол всего один момент из множества созданных: в концовке первого периода отличился Натан Маккиннон. Благодаря этому голу он не только догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров, но и установил рекорд «Колорадо». Канадец — первый игрок в истории франшизы, набравший 85 очков в 50 матчах на старте сезона.

Однако сделать больше игроки «Рейнджерс» ему не позволили, а в третьем периоде своё веское слово сказал Артемий Панарин, забивший красивый гол. Россиянин отказался от участия в Матче звёзд, предпочтя провести каникулы с семьёй, и, похоже, отдых от хоккея пошёл ему на пользу. Кроме того, Лавиолетт внёс в игру элемент неожиданности, выпустив Панарина в тройке с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом. Россиянин после вбрасывания получил шайбу за воротами Георгиева, совершил вояж к синей линии, уверенно прикрывая шайбу от преследовавшего его Кейла Макара, а затем бросил с кистей. Голкипер был застигнут врасплох, и шайба влетела в сетку впритирку с перекладиной.

«Он один из наших лучших игроков в нападении. Я просто стараюсь поставить его в нужную зону с нужными игроками и посмотреть, можно ли периодически выпускать его в двух звеньях, чтобы что-то нащупать», — пояснил свой ход американский специалист после игры.

Для Панарина эта шайба стала уже 31-й в сезоне, и форварду остался всего шаг до повторения личного рекорда результативности. К тому же он вышел на четвёртую строчку в таблице лучших бомбардиров текущего чемпионата, а ещё обновил книгу рекордов «Рейнджерс» по количеству голов в 50 матчах со старта регулярки за последние 25 лет. Больше него за полсотни игр забивали лишь Рик Нэш в сезоне-2014/15 и Крис Крайдер в 2021/22 — у обоих по 33 шайбы.

А героем овертайма стал Алекси Лафреньер, огорчивший Георгиева ловким броском из-под защитника. Впрочем, несмотря на поражение и два пропущенных гола, Александр всё равно был признан третьей звездой встречи. Кроме того, он сохраняет первое место по количеству побед среди всех голкиперов лиги — на счету россиянина их 27.

В матче «Торонто» — «Айлендерс» дуэль российских вратарей всё-таки состоялась, и победа в ней осталась за Ильёй Сорокиным. На его счету 35 отражённых бросков и 15-я победа в этом регулярном чемпионате. Кроме того, уроженец Новокузнецка упрочил своё лидерство по общему количеству спасений в сезоне. После отчётного матча на его счету их стало 1128. На втором месте по этому показателю идёт Георгиев — 1045.

Команде из Нью-Йорка удалось прервать серию из трёх поражений подряд и вплотную подобраться к зоне плей-офф. У «Мэйпл Лифс», напротив, оборвалась победная серия, также состоявшая из трёх игр. У Ильи Самсонова — 26 спасений. В этом сезоне россиянин сумел выиграть всего в восьми матчах из 20, в которых он выходил на лёд в стартовом составе.