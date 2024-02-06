34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Торонто» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 3:2.
Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 34 броска. Голкипер хозяев россиянин Ильи Самсонова совершил 26 спасений.
После 50 игр «Айлендерс» набрал 54 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Торонто» с 58 очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче НХЛ.