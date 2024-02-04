Рыбин считает, что болельщикам понравилась игра Шестёркина в Матче звёзд НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за его игру на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Зрителя не обманешь: если он тебе аплодирует, значит, ему понравилась твоя игра. Было ли Шестёркину чуть легче проявить себя из-за амплуа голкипера? Сложно сказать. Тут чуть другие скорости, но вратарь тоже старается, он же не приехал для того, чтобы получить шайбы в своё лукошко и уехать. Каждый стремится к тому, чтобы получить позитивные эмоции», — сказал Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, доказал ли Игорь Шестёркин своей игрой на Матче звёзд, что он лучший российский вратарь в НХЛ на данный момент.

«Я бы всё равно ответил, что он один из лучших именно в сегодняшнее время. У нас отличные вратари: те же Василевский, Бобровский, Георгиев, Сорокин, Кочетков. Не хочу никого забыть. Все они классные по-своему. Разница лишь в стиле и командах, за которые они выступают. Очень круто, что сейчас лидирующие позиции в НХЛ занимают именно российские голкиперы, у нас долго такого не было», — добавил он.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что Шестёркин заслужил овации за игру в Матче звёзд НХЛ.