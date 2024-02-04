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Дементьев заявил, что Шестёркин заслужил оваций за игру в Матче звёзд НХЛ

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Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за его игру на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дементьев заявил, что Шестёркин заслужил оваций за игру в Матче звёзд НХЛ
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

«Это великолепно — Игорь достоин оваций. Слава богу, что публика по достоинству оценила игру нашего вратаря.

Можно ли назвать Шестёркина лучшим российским голкипером в НХЛ на данный момент? Для меня он всегда являлся топовым вратарём в мировом хоккее. У Игоря великолепная техника и психология победителя. Шестёркин всегда готов принять вызов, это вратарь плей-офф. Это очень редкое качество для игроков его амплуа. Он готов показать результат именно тогда, когда его от него ждут», — заявил Дементьев RT.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд НХЛ.

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