Дементьев заявил, что Шестёркин заслужил оваций за игру в Матче звёзд НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на овации публики в адрес российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина за его игру на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это великолепно — Игорь достоин оваций. Слава богу, что публика по достоинству оценила игру нашего вратаря.

Можно ли назвать Шестёркина лучшим российским голкипером в НХЛ на данный момент? Для меня он всегда являлся топовым вратарём в мировом хоккее. У Игоря великолепная техника и психология победителя. Шестёркин всегда готов принять вызов, это вратарь плей-офф. Это очень редкое качество для игроков его амплуа. Он готов показать результат именно тогда, когда его от него ждут», — заявил Дементьев RT.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд НХЛ.