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Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

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Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нэтан Маккиннон забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ
  • AP
  • © Mary Altaffer

Встреча проходила на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, 28-летний канадец с 85 (32 + 53) очками вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого столько же очков.

Форвард «Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин с 72 очками (33 + 39) располагается на четвёртой строчке. На третьей позиции — чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Ранее сообщалось, что гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» в овертайме матча НХЛ.

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