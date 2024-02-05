Побег от тренера: пойдёт ли на пользу Кузьменко обмен из «Ванкувера» в «Калгари»

Андрей Кузьменко продолжит карьеру в «Калгари». В результате обмена «Флэймз» получил в своё распоряжение российского нападающего, защитников Хантера Бржустевича и Йони Юрмо, а также два права выбора на драфте 2024 года. В свою очередь, в «Ванкувер» отправился форвард Элиас Линдхольм. Почему лучший дебютант минувшего сезона НХЛ согласился перейти в 12-ю команду Западной конференции и сможет ли он добиться там успеха — в материале RT.

Куда перешёл Кузьменко?

В начале февраля завершилась одна из главных историй нынешнего сезона в НХЛ. На протяжении последних месяцев многие гадали, что выберет Андрей Кузьменко: остаться в «Ванкувере» и попытаться подстроиться под требования Рика Токкета или попробовать свои силы в другой команде. И лучший дебютант лиги минувшего чемпионата остановился на втором варианте. В результате обмена россиянин в компании защитников Хантера Бржустевича и Йони Юрмо отправился в «Калгари», а в обратном направлении проследовал центрфорвард Элиас Линдхольм. Кроме того, «Флэймз» получил два драфт-пика 2024 года. Один из них в первом раунде, другой — в третьем или четвёртом. По данным журналиста Sportsnet Пата Штейнберга, это будет зависеть от того, доберутся ли «косатки» до финала Западной конференции в Кубке Стэнли.

Но в этом случае интересно другое. В подписанном Кузьменко год назад контракте содержался пункт о запрете на переход в 12 команд лиги, среди которых значился «Калгари». И нападающий мог отвергнуть предложение менеджмента и остаться в составе одного из претендентов на Кубок Стэнли. Но он отказался от этой опции и перешёл в 12-й коллектив Западной конференции. Что вполне может говорить как о его крайнем недовольстве действующей ситуацией в «Кэнакс» и намерении поскорее сбежать от принявшегося переучивать его Токкета, так и о желании снова получать игровое время.

Где мог оказаться Кузьменко?

Но если «Калгари» значился в числе клубов, изначально не рассматривавшихся россиянином в качестве потенциального места работы, то не было ли у него иных вариантов продолжения карьеры? Если верить СМИ, то интерес к нему проявляли и другие коллективы. Так, за несколько часов до обмена говорилось о намерении «Чикаго» заполучить талантливого форварда, но предложить взамен было явно нечего. Ведь сейчас «Блэкхоукс» не располагает звёздным подбором исполнителей. Достойной заменой по позиции мог стать разве что Тейлор Холл, однако сейчас он находится в лазарете, да и имеет двухлетний контракт на $6 млн в год. А насколько известно, в планы «Ванкувера» входила разгрузка платёжной ведомости.

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По той же причине маловероятным выглядел потенциальный переход Кузьменко в «Вашингтон». Безусловно, «столичным» такой ярко атакующий хоккеист не помешал бы, но кого отдавать взамен? По словам инсайдера Эллиотта Фридмана, речь могла идти об Энтони Манте, но и это вряд ли устроило бы «Кэнакс». Пусть канадец получает $5,7 млн, а уже летом станет неограниченно свободным агентом, но вряд ли может считаться серьёзным помощником в борьбе за трофеи. К числу забивных нападающих он никогда не относился, а в «Кэпиталз» и вовсе сник, набрав суммарно 81 очко в 161 встрече.

На их фоне Линдхольм кажется куда более приемлемым вариантом. В нынешнем сезоне он не блистал и ограничился лишь девятью голами и 23 пасами в 49 матчах, да и в минувшем не дотянул до гроссмейстерской отметки в одно очко за игру. Но в отличие от Манты и Холла, он здоров и способен приносить пользу на обеих сторонах площадки. И он отлично доказал это по ходу первенства-2021/22, которое завершил с 82 (42 + 40) баллами и показателем полезности «+61». За последние пять лет более впечатляющие цифры демонстрировал лишь его экс-одноклубник Джонни Годро («+64»).

Выиграл ли от этого обмена Кузьменко?

Однозначно ответить на этот вопрос крайне сложно, ведь всё зависит от того, какие цели преследует россиянин. Если для него важнее завоевать Кубок Стэнли, то гораздо более правильным было остаться в «Ванкувере»: продолжить мучиться под руководством Токкета и надеяться, что либо тот однажды поверит в него и переведёт в высшие звенья, либо шанс представится ввиду травмы одного из партнёров. Но к этому моменту можно было окончательно лишиться веры в себя. А если верить словам президента клуба по хоккейным операциям Джима Рутерфорда, это произошло ещё в середине января. На тот момент безголевая серия Кузьменко растянулась уже на девять матчей, а впоследствии достигла 13 игр.

На бумаге шансов проявить себя в менее сильной команде должно быть гораздо больше. До недавнего времени у «Калгари» была явная нехватка крайних форвардов и переизбыток центральных, ввиду чего в не родных для себя позициях были вынуждены действовать то Линдхольм, то Джонатан Юбердо. При этом на флангах уже давно играют Блейк Коулман, Коннор Зари и Егор Шарангович, хотя номинально привыкли располагаться посередине. И для одного из них отъезд шведа вполне может означать возвращение на родную позицию.

По сути, у Кузьменко всего один серьёзный конкурент, если брать в расчёт исключительно «природных» левых нападающих. Но в плане атакующих навыков Эндрю Манджапане вряд ли способен сравниться с ним. В нынешнем сезоне он имеет в активе лишь 27 (9 + 18) очков в 48 матчах, хотя выходит в ведущих сочетаниях и не остаётся в запасе по решению наставника. А рекордным для него стал чемпионат-2021/22, когда он набрал 55 (35 + 20) баллов за результативность. Для сравнения — Андрей в своей дебютной регулярке «наколотил» 74 (39 + 35).

Насколько выгоден этот обмен «Ванкуверу»?

С финансовой точки зрения клуб точно остался в плюсе. Мало того, что Линдхольм прямо сейчас зарабатывает меньше Кузьменко ($4,85 млн), так ещё и станет свободным агентом летом. И если не придётся ко двору, то отправится искать себе новое место работы, в то время как у «Ванкувера» останется достаточно свободных денег для поиска замены. Или продления действующих соглашений. Ведь летом контракты истекают сразу у десяти хоккеистов, включая трио сильных защитников — Никиты Задорова, Тайлера Майерса и Филипа Гронека.

Куда более интересный вопрос заключается в том, сумеет ли Линдхольм помочь «Кэнакс» в борьбе за Президентский кубок и победу в чемпионате. А здесь возникают серьёзные вопросы. Как справедливо отмечали некоторые журналисты, Токкет и компания скорее хотели избиваться от россиянина, чем заполучить шведа. И в этом может быть основная проблема. Ведь прямо сейчас найти ему позицию в коллективе выглядит крайне непростой задачей.

Свою лучшую игру Линдхольм показывает на позиции центра, но в первых двух звеньях это место занято звёздными Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном. Следовательно, шведу придётся либо действовать в непривычном для себя амплуа, либо опускаться в низшие тройки. И хотя такой универсал сможет достойно исполнять свои функции и в третьем сочетании, пойдёт ли это на пользу в команде? Ведь топовых вингеров не хватает даже на топ-6.

Кроме того, нет никаких гарантий, что в новой обстановке Линдхольм мгновенно вернётся на уровень своих лучших сезонов. В прошлом году он сбавил, а в этой регулярке не был лидером даже проблемного «Калгари». На момент отъезда он занимал в списке бомбардиров четвёртое место, а по показателю полезности — пятое с конца («−8»).

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Кто из россиян успешно выступал за «Калгари»?

В последние годы канадский коллектив точно не был одним из лучших мест для развития карьеры россиян. С 2014 года за «Флэймз» выступали лишь пятеро. И если вынести за скобки однажды появлявшегося на льду голкипера Артёма Загидулина, то все они были защитниками. Здесь себя пробовали Никита Нестеров, Александр Елесин, а Ян Кузнецов по-прежнему не оставляет надежд закрепиться в основе и тем самым повторить успех Никиты Задорова. Но хотя последний провёл за команду 177 матчей в регулярке и даже отметился 19 голами и 30 передачами, он вряд ли считает этот период карьеры удачным. Иначе Задоров вряд ли запросил бы обмен уже по ходу нынешнего чемпионата. Кстати, оказался он не где-нибудь, а в «Ванкувере», всего через пару месяцев вновь договорившемся о крупной сделке с «Калгари».

При этом более 100 очков за команду из Альберты набирали лишь трое россиян — и все в 1990-х. Лидером до сих пор остаётся легендарный форвард Сергей Макаров. Он был выбран аж на драфте 1983-го, но присоединился к коллективу лишь шесть лет спустя — тогда ему стукнуло 31. Но, несмотря на это, он сходу адаптировался в североамериканском первенстве и оформил 24 гола и 62 передачи, благодаря чему завоевал приз лучшему новичку — «Колдер Трофи». Кстати, из-за этого НХЛ впоследствии ограничила возраст возможных обладателей данной награды и тем самым лишила того же Кузьменко шансов взять её.

В общей сложности Макаров отыграл за «Калгари» четыре сезона и записал в свой актив 292 (94 + 198) очка, после чего перешёл сначала в «Сан-Хосе», а потом в «Даллас». На год больше в клубе провёл Герман Титов (107 + 121), после чего его сменил Валерий Буре (93 + 99). Формально соотечественники даже успели поиграть вместе — в регулярке-1997/98. Но если первый тогда был одним из лидеров «Флэймз», то второй лишь осваивался на новом месте и вышел на лёд лишь в 16 встречах. А потом стал свидетелем одного из самых неудачных отрезков в истории «Флэймз». Во время его четырёхлетнего пребывания в коллективе тот ни разу не пробился в плей-офф.