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Дементьев считает, что «Калгари» создаст все необходимые условия для Кузьменко

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Дементьев считает, что «Калгари» создаст все необходимые условия для Кузьменко
  • Gettyimages.ru

«Я бы сопоставил игру «Ванкувера» сегодняшнего дня с теми тенденциями, которые присутствуют на данный момент в хоккее. Вспомните обладателей Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» и их тренера Брюса Кэссиди. Он всегда говорил: «У меня настолько ровная команда, что лидером может стать каждый».

По такому принципу и собирают коллективы, выстраивая все четыре звена. Если откатиться на какое-то время назад, то поймёте, что раньше это делалось иначе: два звена забивают и два сдерживают. Универсальность хоккеистов сегодня и их способность выполнять всё показали свои преимущества», — заявил Дементьев RT. 

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на выбор российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова под первым номером на драфте Матча звёзд НХЛ 2024 года.

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