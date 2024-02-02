Рыбин считает Кучерова и Маккиннона похожими по стилю хоккеистами

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин отреагировал на выбор российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова под первым номером на драфте Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

«Наверное, Матч звёзд НХЛ сейчас делается в основном для зрителей, а для хоккеистов это менее важное событие. Может ли Кучеров загореться идеей взять награду самого важного игрока на нём? Для меня важнее, чтобы он забрал эту награду по итогам регулярного чемпионата», — заявил Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос о соперничестве Никиты Кучерова с канадским форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

«С одной стороны, они довольно похожие игроки, хоть и разноплановые. Если говорить об их соперничестве вдолгую, то тут всё будет зависеть от удачи и от помощи партнёров, когда каждое очко станет ценным», — добавил он.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев назвал Кучерова величайшим хоккеистом современности.