Дементьев назвал Кучерова величайшим хоккеистом современности

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о выборе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова под первым номером на драфте Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

«Нет ничего удивительного в том, что Никиту выбрали под первым номером: это величайший хоккеист современности и все хотят играть с ним в одной команде, а если получится, то в пятёрке. Может ли он загореться идеей взять награду самого важного игрока на этом турнире? Думаю, что Кучеров старается концентрироваться на игре своей команды и на том, как он может ей помочь с результатом, а все титулы — это уже вторично», — сказал Дементьев RT.

Агент также ответил на вопрос о соперничестве Кучерова с канадским форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккиноном.

«Зрители приходят смотреть на ту красоту, которую создаёт хоккеист, а статистам импонируют сухие цифры. Каждый болельщик находит для себя удовлетворение в том, что ему ближе. Лично мне нравится сама игра, но если Кучеров добавит к своему изяществу ещё и великолепные результаты, то это лучшее, что может быть», — добавил он.

Ранее российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звёзд НХЛ-2024.