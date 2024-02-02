Российские хоккеисты узнали команды, за которые сыграют в Матче звёзд НХЛ-2024

В ночь на пятницу, 2 февраля, в Торонто (Канада) состоялся драфт Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

В Матче звёзд НХЛ-2024 примут участие четыре команды, названные по имени своих капитанов: команда американского форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса, братьев Хьюз (американские нападающий и защитник «Нью-Джерси Девилз» Джек и Люк Хьюзы и американский защитник и капитан «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз), канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида и канадского нападающего Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

В матчах примут участие пятеро россиян: вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев, нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Бобровский сыграет в команде Макдэвида, Георгиев и Капризов — в команде Маккиннона, Кучеров — в команде братьев Хьюз и Шестёркин — в команде Мэттьюса.

Матч, в котором примут участие 44 игрока, пройдёт в Торонто с 1 по 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд НХЛ-2024.