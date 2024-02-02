Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд НХЛ-2024

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым выбран на драфте Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

Драфт прошёл в ночь на пятницу, 2 февраля, в Торонто (Канада).

В Матче звёзд НХЛ-2024 примут участие четыре команды, названные по имени своих капитанов: команда американского форварда «Торонто Мейпл Лифс» Остона Мэттьюса, братьев Хьюз (американский нападающий и защитник «Нью-Джерси Девилз» Джек и Люк Хьюз и американский защитник и капитан «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз), канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида и канадского нападающего Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

30-летний россиянин был выбран первым командой братьев Хьюз.

Кучеров примет участие в четырёх конкурсах в рамках Матча звёзд НХЛ — броски на точность и передачи. Также нападающий продемонстрирует мастерство владения шайбой и будет соревноваться в конкурсе бросков с разных позиций.

Матч, в котором примут участие 44 игрока, будет проходить в Торонто с 1 по 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ.