Задоров перешёл из «Калгари» в «Ванкувер»

«Калгари Флэймз» обменял российского защитника Никиту Задорова в «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщается в социальных сетях клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач в 21 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Всего на счету защитника 42 гола и 90 голевых передач в 588 матчах в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Задоров подрался с канадским хоккеистом «Нэшвилла» Жереми Лозоном в матче НХЛ.