Кузьменко поблагодарил фанатов «Ванкувера» за поддержку после перехода в «Калгари»

Российский хоккеист Андрей Кузьменко поблагодарил болельщиков за поддержку после перехода из «Ванкувера» в «Калгари».

«Дорогие болельщики, хочу поблагодарить за любовь и поддержку, которую вы подарили мне. Я никогда не забуду, как вы приняли меня в НХЛ, буду помнить об этом до конца жизни», — написал Кузьмнеко в соцсетях.

Накануне «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари». «Флэймз» получил Элиаса Линдхольма, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в четвертом раунде.

Ранее сообщалось, что Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей.