Кузьменко поблагодарил фанатов «Ванкувера» за поддержку после перехода в «Калгари»
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«Дорогие болельщики, хочу поблагодарить за любовь и поддержку, которую вы подарили мне. Я никогда не забуду, как вы приняли меня в НХЛ, буду помнить об этом до конца жизни», — написал Кузьмнеко в соцсетях.
Накануне «Ванкувер» обменял Кузьменко в «Калгари». «Флэймз» получил Элиаса Линдхольма, а также выбор в первом раунде драфта НХЛ 2024 года и условный выбор в четвертом раунде.
Ранее сообщалось, что Кузьменко набрал очки впервые за 11 матчей.