Лидер и изобретатель: почему Кучеров, а не Маккиннон должен считаться главным претендентом на «Харт Трофи»

Никита Кучеров проводит один из лучших сезонов в НХЛ за карьеру. Российский нападающий возглавляет гонку бомбардиров и набирает в среднем 1,73 очка за игру, благодаря чему идёт на личный рекорд результативности. Также он помогает заметно сбавившему обороты «Тампа-Бэй» бороться за выход в плей-офф. Но при этом североамериканские СМИ считают главным фаворитом на награду лучшему хоккеисту регулярного чемпионата не лидера «Лайтнинг», а Натана Маккиннона.

Никиту Кучерова можно смело назвать одним из главных героев нынешнего сезона. Пока его команда переживает не самый удачный период и впервые за несколько лет не рассматривается в числе главных претендентов на Кубок Стэнли, российский нападающий упрямо тащит её наверх. И сейчас он не только демонстрирует самую высокую результативность в карьере, но и зачастую исполняет такие вещи на льду, которые заставляют считать его одним из самых интеллектуальных хоккеистов за всю историю НХЛ. Великолепное видение площадки, тончайшее чувство паса и разящий бросок в одно касание — вот что характеризует игру лидера «Тампа-Бэй» в этом регулярном чемпионате. Несмотря на всё, за океаном его продолжают недооценивать.

За последние пару недель несколько североамериканских изданий опубликовали свои рейтинги главных претендентов на награду самому ценному хоккеисту сезона в НХЛ. С разницей в сутки это сделали известный портал Sportsnet и журналисты официального сайта лиги, а ещё за неделю до этого свою версию предложил TSN, в конце месяца также представивший рейтинг лучших спортсменов. И во всех наверху оказался Натан Маккиннон, который не только занимает вторую строчку в гонке бомбардиров с 84 (31 + 53) очками, но и помогает «Колорадо» бороться за Президентский кубок. Сейчас «Эвеланш» располагается на третьей позиции в сводной таблице, уступая лишь «Бостону» и «Ванкуверу».

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И в этом плане Кучеров действительно не может соперничать с Маккинноном. В плане командных достижений «Тампа» смотрится куда менее впечатляюще и идёт лишь пятой на Востоке. Но тому есть объективные причины. Среди них не лучшая форма Андрея Василевского, лишь в конце ноября вернувшегося на лёд после травмы, постепенное снижение уровня игры ветерана Стивена Стэмкоса, а также отсутствие как прогресса подписавших большие контракты Михаила Сергачёва и Энтони Сирелли, так и глубины состава. Если ещё несколько лет назад «Лайтнинг» был чуть ли не сильнейшим по подбору исполнителей, то теперь таким похвастаться не может. Во Флориде уже давно нет Тайлера Джонсона, Ондржея Палата и Райана Макдоны, а летом её покинули ещё три ветерана — Патрик Марун, Алекс Киллорн и Кори Перри.

И всё это не могло не сказаться на результатах. Первые месяцы «Лайтнинг» был вынужден провести практически с не имеющим опыта выступлений в НХЛ вратарём Юнасом Юханссоном и проиграл 11 из 20 встреч. А если бы не вездесущий Кучеров, могли уступить и больше. Но тот с ходу начал творить чудеса на льду и только за этот отрезок настрелял 29 очков, а в конце месяца впервые в карьере набрал шесть (2 + 4) баллов в противостоянии с «Каролиной», благодаря чему был признан первой звездой как последней недели ноября, так и месяца в целом.

И после этого Кучеров уже не сбавлял оборотов. По три очка он заработал в матчах с «Сиэтлом», «Эдмонтоном», «Вегасом», «Бостоном», «Анахаймом», «Миннесотой» и «Аризоной», отгрузил хет-трик и передачу во встрече с «Филадельфией». А также ещё дважды получил награду первой звезды недели — сначала в декабре, а потом и в январе. В итоге в почётные списки он был включён аж четыре раза — таким может похвастать разве что нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт. Но если Никита всегда возглавлял рейтинг (один раз — месяца, три — недели), то канадец впечатлял исключительно на коротких отрезках. Да и то лишь дважды оказался на вершине, а ещё столько же раз замкнул тройку.

Маккиннон дважды удостаивался звания лучшего игрока месяца — в декабре и январе, но говорить о его превосходстве в целом сложно. Вряд ли заслуживает особых оценок и Макдэвид, в активе которого первое и второе места по итогам лишь двух семидневных отрезков. Тем удивительнее, что в списке лучших хоккеистов по версии TSN он расположился выше Кучерова, хотя провалил старт регулярки, да и сейчас явно недотягивает до своего космического уровня в плане продуктивности.

Чего не скажешь о Кучерове, явно превосходящем ожидания экспертов. Перед началом года тот же канадский портал ставил его лишь на восьмую строчку в списке сильнейших, а сейчас котирует уже на уровне третьего номера. При этом TSN отдавал ему третью позицию и в гонке за «Харт Трофи», определяя выше не только обласканного прессой Маккиннона, но и Куинна Хьюза. И хотя не восхититься скорострельностью защитника «Ванкувера» невозможно, всё же тот остаётся пусть и важнейшей, но частью очень яркой команды. Те же Джей Ти Миллер и Элиас Петтерссон входят в восьмёрку лучших бомбардиров НХЛ. Никита же о таких партнёрах может только мечтать. Для сравнения: Брейден Пойнт идёт 16-м, а Виктор Хедман — 26-м.

Кстати, более сильным окружением может похвастать и тот же Маккиннон. Так, в одном звене с ним выступает Микко Рантанен, делящий с Артемием Панариным шестую позицию в таблице по системе «гол + пас», а в обороне выходит звёздный Кейл Макар — второй самый продуктивный защитник лиги после Хьюза. А в топ-30 вполне мог быть и ударно выступавший Валерий Ничушкин, если бы не был вынужден обратиться в программу помощи игрокам.

И в этом заключается, пожалуй, самая сильная из сторон Кучерова, не просто способного делать результат рядом со звёздными одноклубниками, но и делать лучше заведомо менее классных мастеров. Можно вспомнить, как в своё время рядом с ним расцветали Владислав Наместников и тот же Палат. Именно в одном сочетании с Никитой чех провёл лучший отрезок в карьере, а в плей-офф вообще превращался в палочку-выручалочку «Лайтнинг». Стоит ли говорить, что после перехода в «Нью-Джерси» Ондржей заметно сбавил обороты.

И с годами влияние Кучерова на игру «Тампа-Бэй» лишь растёт. В нынешнем сезоне 61% (107 из 174) от общего числа голов коллектива было забито в тот момент, когда россиянин находился на льду. В то время как в предыдущие три года (пропущенный чемпионат-2020/21 не в счёт) этот показатель не поднимался выше 52%. Ещё большее влияние на успех команды он имел лишь однажды — в рекордном для себя первенстве-2018/19, когда, набрав 128 очков, установил рекорд продуктивности среди россиян в НХЛ. Но сейчас он вполне способен обновить его. Ведь если не сбавит темп, то может замахнуться на 136.

Да, в этом плане Маккиннон также выглядит довольно впечатляюще и принимает участие в подавляющем числе голевых комбинаций «Колорадо». Но хотя при нём «Эвеланш» забросил аж 117 раз, сам канадец уступает россиянину по числу как точных бросков, так и очков. Следовательно, пусть и немного, но реже участвует в завершающих стадиях атаки.

Так или иначе заведомо назвать фаворита в борьбе за «Харт Трофи» невозможно, ведь Кучеров и Маккиннон действительно достойны друг друга. Оба впечатляюще проводят чемпионат, но при этом кардинально отличаются друг друга. В то время как один является интеллектуальным и невероятно изобретательным спортсменом, второй — феноменальным атлетом, поражающим как своими физическими данными, так и рвением. Но если отталкиваться от мнения западных СМИ, чтобы всё же забрать трофей, Никите предстоит сделать что-то фантастическое в заключительной части регулярки. И хотя сейчас подавляющее число экспертов ставит на его конкурента, списывать россиянина со счетов не стоит.