Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Вратарь «Лайтнинг» россиянин Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам.
После 50 игр «Тампа» набрала 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 51 очком располагается на 10-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Даллас Старз» в матче НХЛ.