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Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Вратарь «Лайтнинг» россиянин Андрей Василевский отразил 21 бросок по своим воротам.

После 50 игр «Тампа» набрала 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 51 очком располагается на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Даллас Старз» в матче НХЛ.

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