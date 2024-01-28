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Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
  • Gettyimages.ru
  • © George Walker IV

Встреча проходила на «Амали Арене» в Тампе и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 30-летний россиянин набрал 85 (32 + 53) очков в нынешнем сезоне регулярного чемпионата, обошёл канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, на счету которого 84 (31 + 53) очка, и вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров НХЛ.

После 50 игр «Лайтнинг» набрал 59 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Дэвилз» с 51 очком располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ.

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