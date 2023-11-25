Удар молнии: Кучеров набрал шесть очков в матче с «Каролиной» и возглавил гонки бомбардиров и снайперов НХЛ

Никита Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Каролиной» нападающий отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами и впервые в карьере набрал шесть очков. Благодаря этому россиянин не только повторил рекорд клуба, но и возглавил гонки бомбардиров и снайперов нынешнего сезона.

На протяжении многих лет практически невозможно было ответить на вопрос, кто в данный момент достоин звания лучшего российского хоккеиста НХЛ. Долгое время не сбавляли темпа Александр Овечкин и Евгений Малкин, периодически невероятные результаты демонстрировали Артемий Панарин и Кирилл Капризов, да и отечественные голкиперы регулярно творили что-то невообразимое в воротах, заставляя относить себя к числу главных претендентов на «Везина Трофи». Но пока складывается ощущение, что в нынешнем сезоне позиция лидера твёрдо закреплена за Никитой Кучеровым, уже полтора месяца выступающим на феноменальном уровне. Очередной бенефис он устроил в противостоянии с «Каролиной».

Предыдущая неделя выдалась для лидера «Тампа-Бэй» относительно удачной. В четырёх матчах он неизменно набирал очки и в общей сложности записал на свой счёт два гола и четыре результативные передачи. Не самые выдающиеся показатели для спортсмена его уровня, но и этого было достаточно, чтобы оставаться в числе главных претендентов на «Арт Росс Трофи». В гонке бомбардиров Кучеров делил третье место с Давидом Пастрняком и Кейлом Макаром, а уступал лишь Джей Ти Миллеру и Куинну Хьюзу.

Тем не менее в преддверии встречи с «Каролиной» всё внимание было приковано не к звёздному форварду, а к его соотечественнику. Ведь долгожданное возвращение на лёд предстояло совершить Андрею Василевскому, пропустившему начало регулярного чемпионата. В сентябре он перенёс операцию на поясничном отделе позвоночника, но сумел довольно быстро восстановиться. И рвался помочь команде, не имевшей достойной замены на позиции первого номера. По среднему числу пропущенных шайб за игру «Лайтнинг» занимал 26-е место в лиге (3,6), опережая лишь безнадёжных аутсайдеров да забуксовавших на старте «Нью-Джерси», «Эдмонтон» и «Миннесоту».

И дебют сложился для Василевского более чем удачно. Да, с ходу отметиться «сухарём» не получилось, но 22 сейва и 91,7% отражённых бросков — более чем впечатляющие показатели для не имевшего игровой практики спортсмена. Впрочем, после финального свистка впору было говорить не о нём, а о Кучерове, выдавшем лучшее выступление в карьере. Как минимум с точки зрения статистики. Ведь ранее ему ни разу не удавалось набирать шесть очков за одну встречу.

Быть может, немного завестись Никите помогла пропущенная шайба. В концовке первого периода игроки «Харрикейнз» застали врасплох Василевского и вышли вперёд, но уже в дебюте второго получили в ответ целую охапку. Всего за 4 минуты 20 секунд «Лайтнинг» перевернул ход противостояния, а главным творцом этого рывка стал именно россиянин, с чьей помощью гости трижды реализовали численное преимущество. По разу он ассистировал двум другим звёздам коллектива — Стивену Стэмкосу и Брейдену Пойнту, а между делом отличился и сам. Кучеров в фирменной манере исполнил бросок с ходу, не оставив шансов Антти Раанте.

Всего же за матч финн пропустил восемь шайб, чего не случалось ни разу за его длительную карьеру в НХЛ. Но что удивительнее, для этого «Тампе» потребовалось всего 14 попаданий в створ, вследствие чего процент реализации составил невероятные 57,1%, в то время как у соперника — всего 8,3%. При этом всерьёз винить Раанту можно было лишь в эпизоде с голом Люка Гленденинга. Вратарь не смог быстро переместиться от одной штанги к другой и позволил шайбе прокатиться под щитками.

Кстати, этот гол стал одним из двух, к которым не был причастен Кучеров. Также без его помощи во второй раз отличился Пойнт, в итоге собравший коллекцию из пяти (3 + 2) очков. И это лишний раз доказывает, насколько значимую роль для нападения команды играет Никита. Причём речь идёт не только о большинстве, где его таланты проявляются на все сто процентов, но и об игре в равных составах.

Ведь именно в формате «пять на пять» Кучеров занёс в копилку ещё два балла за результативность. И если в случае с точным броском Брэндона Хагеля его заслугу можно попытаться принизить (хотя без его своевременной откидки от борта не получилось бы молниеносного контрвыпада), то в моменте с седьмой шайбой он всё сделал сам. Россиянин получил пас в своей зоне, эффектно убрал Андрея Свечникова и в одиночку рванул на двух защитников соперника. Но ни они, ни Раанта не смогли ничего поделать с ним. Никита подъехал к воротам и выстрелил аккурат в дальнюю девятку.

Ранее Кучеров трижды набирал пять очков за матч. Дважды эта планка покорялась россиянину в ходе пока самого успешного для него сезона-2018/19, по итогам которого он стал лучшим бомбардиром и завоевал «Арт Росс Трофи». Повторить это достижение он сумел лишь в нынешней регулярке, когда под его горячую руку попала «Оттава» (4:6).

В этот раз Никита вновь помог «Лайтнинг» забить в большинстве и стал лишь вторым россиянином в НХЛ, набравшим шесть и более очков за встречу. Рекорд принадлежит экс-нападающему «Калгари» Сергею Макарову, разразившемуся двумя голами и пятью передачами в игре с «Эдмонтоном» в феврале 1990-го.

При этом в истории «Тампы» лишь одному хоккеисту удавалось подобное. В ноябре 1992 года защитник Даг Кроссмен набрал шесть (3 + 3) очков, установив рекорд франшизы, — и это в её дебютный год в лиге. Впоследствии в шаге от его повторения останавливались Венсан Лекавалье, Мартен Сан-Луи, Павел Кубина, Марк Рекки, Алекс Киллорн и те же Стэмкос с Пойнтом, но повторить его сумел лишь Кучеров.

Тем удивительнее, что по окончании встречи россиянин заслужил похвалу не от партнёров, а от оппонентов. В то время как главный тренер Джон Купер расхваливал Василевского, а Пойнт рассуждал о рецептах успеха, наставник «Каролины» Род Бриндамор восхищался лидером «Тампы». По его словам, именно он был главным творцом победы, а партнёры действовали очень умно, раз за разом адресуя ему передачи.

В итоге Кучеров не только установил личный рекорд продуктивности, но и вырвался в лидеры гонки бомбардиров НХЛ (15 + 20). Идущий вторым Хьюз отстаёт на три очка (8 + 24), а Пастрняк с Миллером — на пять. При этом пятое место с Кейлом Макаром теперь делит партнёр россиянина по звену Брейден Пойнт, благодаря одноклубнику заметно подправивший свою статистику.

Что касается других россиян, то единственным серьёзным конкурентом Кучерова пока остаётся Панарин, переживающий спад после фантастического старта. В первых 15 матчах сезона он неизменно отличался, но в трёх последних молчал. Забуксовал и Евгений Малкин, в пяти последних встречах отметившийся лишь одним точным броском. Этим воспользовались Валерий Ничушкин и Кирилл Капризов. Первый продлил результативную серию до шести игр и сравнялся с нападающим «Питтсбурга» в таблице бомбардиров (оба — по 18 очков), а второй находится в шаге от них.

При этом Кучеров лидирует и в таблице снайперов. Дубль в ворота «Каролины» помог ему оставить позади Кайла Коннора с Остоном Мэттьюсом (у обоих на счету по 14 шайб) и группу игроков с 13 голами.