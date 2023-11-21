Два очка Ничушкина, передача Кучерова и окончание серии Панарина: как россияне провели игровой день в НХЛ

Валерий Ничушкин набрал два очка, но не спас «Колорадо» от поражения «Нэшвиллу», в составе которого победным голом отметился Яков Тренин. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв отметились результативными передачами и помогли «Тампа-Бэй» взять верх над «Бостоном», а Артемий Панарин не сумел продлить свою результативную серию и помешать «Далласу» справиться с «Рейнджерс». В свою очередь, Сергей Бобровский совершил 25 сейвов в матче с «Эдмонтоном» и выиграл 369-ю встречу в карьере.

Серия Ничушкина и победный гол Тренина

Середина ноября складывается очень удачно для нападающего «Колорадо». В трёх предыдущих матчах Валерий Ничушкин четырежды забросил сам и однажды ассистировал партнёрам, благодаря чему поделил второе место в списке лучших снайперов команды, а также вышел на четвёртую строчку в рейтинге бомбардиров. Выше него оказались лишь суперзвёзды в лице Натана Маккиннона, Микко Рантанена и Кейла Макара, отмечавшегося хет-триками из передач в последних противостояниях с «Анахаймом» и «Далласом». И россиянин не думал останавливаться на достигнутом.

Во встрече с «Нэшвиллом» он вновь был одним из лучших в составе «Эвеланш». В то время как Макар и Маккиннон проявляли себя исключительно в роли диспетчеров, Ничушкин успел попробовать себя в обеих ролях. Сначала помог организовать контрвыпад в меньшинстве и вывел на ударную позицию Эндрю Кольяно. А затем продемонстрировал своё умение действовать на пятаке в ходе реализации лишнего. Ранее Валерий уже не раз отличался таким способом — расчищал себе поляну на пятаке и эффектным подставлением оставлял не у дел голкипера. Так же сделал и в этот раз.

В общей сложности, Ничушкин дважды выводил «Колорадо» вперёд, но удержать преимущество тот оба раза не сумел. Не лучшим образом выступил Александр Георгиев, отразивший лишь 21 из 25 бросков. А концовка и вовсе получилась обескураживающей для обладателя Кубка Стэнли — 2022. За 38 секунд до конца Филип Форсберг удачно сработал на добивании и ответил на гол Ничушкина, восстановив паритет, а уже 16-ть спустя за воротами «Эвеланш» в четвёртый раз загорелся красный свет. Вновь разразившийся ассистентским хет-триком Макар поскользнулся в собственной зоне и совершил потерю, чем воспользовались Коул Смит и Яков Тренин (4:3).

Причём для россиянина эта шайба стала второй в нынешнем регулярном чемпионате. Тот «молчал» на протяжении первых 14 игр первенства, но в двух последних становился одним из главных героев «Предаторз». Трое суток назад он поучаствовал в победе над «Чикаго», набрав два очка (1 + 1), а теперь был признан второй звездой.

Пауза Панарина и пас Кучерова

Но если Ничушкин и Тренин продлили свои успешные серии, то у одной из главных российских звёзд нынешнего сезона таковая завершилась. Артемий Панарин не покидал лёд без баллов за результативность на протяжении первых 15 матчей турнира и оформил два рекорда, но всё когда-нибудь заканчивается. И без его помощи «Рейнджерс» были биты «Далласом» (3:6). Как и его соотечественник, Игорь Шестёркин не сумел добраться до отметки в 90% сейвов и пропустил четыре гола на 34 бросках. Два последних были забиты уже в пустые ворота и в обоих случаях провалился Эрик Густафссон, допустивший две грубейшие ошибки при исполнении передач. В самой концовке Барклай Гудроу сократил отставание, но это лишь немного подсластило пилюлю фанатам «синерубашечников».

В шаге от фиаско находился и лучший отечественный бомбардир регулярки. Третий период близился к завершению, в то время как «Тампа-Бэй» уступал «Бостону» на своём льду, а на счету Никиты Кучерова не значилось ни одного набранного очка. И если бы всё так и закончилось, то российским болельщикам оставалось бы восхищаться лишь очередным пасом Михаила Сергачёва. В концовке второго отрезка тот поучаствовал в реализации большинства и помог отличиться Нику Полу.

Но Кучеров не был бы одним из лучших хоккеистов лиги, если бы не сотворил что-то невероятное в самый ответственный момент. И это на фоне травмы, из-за которой тот пропустил львиную долю второго периода. За пять секунд до окончания третьего тот получил шайбу у правого борта — на самой границе вратарской линии и в окружении трёх защитников. Казалось бы, ситуация не самая перспективная, но Никита умудрился выйти и из неё. Пас обратным хватом нашёл притаившегося в левом кругу вбрасывания Стивена Стэмкоса, который «расстрелял» Джереми Свеймана. А уже в овертайме «Лайтнинг» дожали соперников усилиями Брэндона Хагеля (5:4).

Россиянин достиг отметки в 28 (13 + 15) очков и остался на второй строчке в гонке бомбардиров. Столько же у Элиаса Петтерсона и Куинна Хьюза, а больше лишь у Джей Ти Миллера и Давида Пастрняка. В противостоянии с «Тампой» чех оформил «1 + 1» и стал третьей звездой, но все лавры достались его конкуренту. По словам того же Стэмкоса, отдавать такие фантастические пасы в лиге способен лишь Кучеров.

369-я победа Бобровского

Как и в случае с его соотечественниками, выступление голкипера «Флориды» получилось неоднозначным. Тот отразил 25 из 28 бросков (89,3% сейвов) и дважды позволил отличиться Коннору Макдэвиду, не так здорово реализующему свои моменты в нынешнем первенстве. Причём сначала канадец забил почти с нулевого угла, а потом в стиле Евгения Кузнецова реализовал буллит. Пусть и двигался несколько быстрее. Так или иначе, на пятой минуте второго периода «Эдмонтон» повёл 3:2.

Но больше Бобровский не пропустил. Да, в одном из эпизодов его выручил каркас, но уже в третьем периоде двукратный обладатель «Везина Трофи» продемонстрировал своё мастерство и парировал десять попыток. Ближе всех к успеху был Зак Хайман, но россиянин дважды разобрался с ним в ближнем бою. К этому моменту «Флорида» уже вырвалась вперёд, а потом и укрепила преимущество — 5:3.

Бобровский одержал девятую победу в сезоне и 369-ю — в карьере, благодаря чему вышел на 20-е место в истории НХЛ по данному показателю. Столько же у легендарного финна Пекки Ринне, повесившего коньки на гвоздь два года назад. И если россиянин сумеет добраться хотя бы до отметки в три десятка выигранных встреч в регулярке, то вытеснит Доминика Гашека из топ-15.