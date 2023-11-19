Рекорды Панарина, три очка Кучерова и 827-й гол Овечкина: как россияне стали звёздами игрового дня НХЛ

Артемий Панарин оформил дубль в матче с «Нью-Джерси» и установил рекорд по продолжительности результативной серии со старта регулярного чемпионата НХЛ как в истории «Рейнджерс», так и среди россиян. Александр Овечкин поразил ворота «Коламбуса» и до 67 шайб сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги. Никита Кучеров и Михаил Сергачёв набрали по три очка во встрече с «Эдмонтоном», а Валерий Ничушкин отметился голом и пасом, за что был признан первой звездой противостояния с «Далласом».

Достижение Панарина

Несколько месяцев назад российский форвард «Рейнджерс» был одним из самых критикуемых игроков в НХЛ. В первом раунде плей-офф минувшего сезона Артемий Панарин буквально растворился на льду в противостоянии с «Нью-Джерси» и лишь наблюдал, как один из самых сильных по составу коллективов лиги лишается шансов на завоевание Кубка Стэнли. С тех пор ньюйоркцы успели пережить смену тренера, а сам спортсмен сменить имидж и повторить рекорд по продолжительности результативной серии со старта регулярки не только в истории клуба, но и среди соотечественников. Но для покорения этой планки ему было необходимо отличиться именно во встрече с «Дэвилз». Судьба не лишена иронии.

Настрой Панарина на эту игру был заметен невооружённым глазом. Забегая чуть вперёд, в общей сложности он нанёс по воротам Витека Ванечека девять бросков, два из которых пришлись в цель. В первый раз он огорчил голкипера уже на девятой минуте. В ходе розыгрыша большинства Артемий занял место у левой штанги и шикарным попаданием под перекладину завершил роскошную атаку. В ходе неё шайба двигалась так быстро, что в какой-то момент чех устал метаться из угла в угол.

Таким образом, Панарин отличился в 15-м матче подряд с начала чемпионата и обошёл по этому показателю Рода Гилберта и Дмитрия Квартальнова. Первому принадлежало лучшее достижение в истории «Рейнджерс», второму — среди российских хоккеистов.

Однако это не обескуражило «Нью-Джерси». Подопечные Линди Раффа пришли в себя и в начале третьего периода даже вырвались вперёд — 3:2. Но провалили концовку, пропустив трижды за последние девять минут. И восстановил паритет не кто иной, как Панарин, впоследствии названный первой звездой матча. Винсент Трочек здорово поборолся на точке, а подоспевший россиянин с кистей уложил шайбу аккурат в девятку. И стал первым игроком «Рейнджерс» с сезона-2005/06, набиравшим минимум два очка в пяти встречах подряд. В последний раз такое удавалось Яромиру Ягру.

Довершили же начатое в отчётном матче Джимми Веси и Блейк Уилер.

Лидерство Кучерова

Тем удивительнее, что даже такая невероятная продуктивность не позволяет называть Панарина однозначно лучшим российским хоккеистом на старте нынешнего первенства. Несомненно, Артемий великолепен, подтверждением чему служат не только его рекорды, но и шестое место в гонке бомбардиров НХЛ с 26 (10 + 16) очками. Однако строчкой выше находится Никита Кучеров, продолжающий солировать в составе «Тампа-Бэй». Очередной концерт он устроил в противостоянии с «Эдмонтоном», где совсем «загрустили» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Звёздные канадец и немец вновь не отметились в протоколе, а их команда не смогла продлить успешную серию (4:6).

Безусловно, Кучерову помогали. По два очка на свой счёт записали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт, вновь порадовал и Михаил Сергачёв. Лишь двое суток назад он забросил первую шайбу в нынешней регулярке, а теперь пришло время второй. За 55 секунд до финальной сирены он поразил пустой створ, а до этого дважды выступил в роли ассистента и был признан второй звездой матча.

Но этого оказалось недостаточно, чтобы затмить великолепного Кучерова. Ведь к этому моменту в его активе уже значились дубль и точный пас. Причём в случае с первым голом не обошлось без везения. Нападающий пытался найти передачей партнёра, но шайба срикошетила от конька Маттиаса Экхольма и предательски залетела в ворота Стюарта Скиннера. Зато второй стал произведением искусства. «Лайтнинг» оправдали своё название и провели молниеносный контрвыпад, а Никита вновь оставил не у дел не только шведского защитника, но и канадского вратаря.

И куда же без посильного участия в реализации лишнего. Совместно с партнёрами россиянин расчертил эффектную комбинацию, завершившуюся неберущимся выстрелом Стэмкоса. И благодаря этому Кучеров не только поднялся на третью строчку в лиге по очкам в большинстве (13), но и делит четвёртую в гонке бомбардиров (13 + 14) с Давидом Пастрняком из «Бостона». Выше только фантастическое трио из «Ванкувера» — Элиас Петтерсон, Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер (все — по 28).

Гол Овечкина и два очка Ничушкина

Постепенно всё чаще о своей погоне за Уэйном Гретцки заставляет говорить и капитан «Вашингтона». Александр Овечкин смазал начало турнира и забил лишь дважды в первых 12 встречах, но стал понемногу набирать обороты. Сначала дважды огорчил «Айлендерс», а теперь его жертвой стал «Коламбус». Точный бросок россиянина помог «Кэпиталз» в четвёртый раз подряд одержать победу (4:3), а помешать этому не смогли ни внезапно напомнивший о себе Джонни Годро, ни Иван Проворов, оформивший первый гол в сезоне.

При этом главным творцом 827-й шайбы Овечкина в НХЛ стал Дилан Строум. Именно американец собрал вокруг себя четырёх соперников и вырезал роскошный пас на россиянина. Тот не оставил Элвису Мерзликину шансов и в касание «расстрелял» латвийца. До «вечного» рекорда осталось 67 точных бросков.

Беспроигрышную серию до трёх встреч продлил «Колорадо», в гостях разобравшийся с «Далласом». Как и в двух предыдущих матчах, одним из творцов успеха стал Валерий Ничушкин. На этот раз он продемонстрировал навыки как снайпера, так и диспетчера, за что был признан первой звездой. И это при том, что хорошую игру показали Микко Рантанен (1 + 1) и Кейл Макар (0 + 3).

«Эвеланш» проспали старт противостояния и к 23-й минуте «горели» 0:3, но впоследствии шесть раз подряд оставили не у дел Джейка Эттингера. А Ничушкин помог сначала сравнять счёт, а потом и забить победный гол. В первом случае он отработал на пятаке и наказал Мэйсона Марчмента за неудачную откидку, а во втором обратным хватом вырезал шикарный пас на Рантанена.

Добиться успеха своему коллективу помог и здорово обжившийся в «Виннипеге» Владислав Наместников. В трёх предыдущих матчах он четырежды ассистировал партнёрам, а на этот раз отличился сам. Причём всё вышло крайне курьёзно. Начудил голкипер Карел Веймелка, который покинул створ, но не отбросил шайбу, испугавшись надвигающегося на него россиянина. И тот этим воспользовался, рикошетом от ноги защитника «Аризоны» послав её в сетку.