Первый гол Сергачёва, очередной рубеж Барбашёва и выбитые зубы Дорофеева: россияне ярко провели игровой день в НХЛ

Защитник Михаил Сергачёв, столкнувшийся с критикой и оскорблениями в соцсетях, забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ и помог «Тампе» одержать важную победу после трёх подряд поражений. Нападающий «Вегаса» Иван Барабашёв сделал результативную передачу в матче с «Монреалем» и довёл свой бомбардирский счёт в лиге до 200 очков. Его одноклубник Павел Дорофеев получил удар клюшкой в лицо и потерял при этом несколько зубов.

Ответ критикам

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв на старте нового сезона НХЛ пережил непростые времена. Его команда в ноябре потерпела три поражения подряд и выпала из зоны плей-офф, а сам россиянин оказался на последнем месте по показателю полезности (-14). Перед очередным матчем регулярки с «Чикаго» у игрока было всего 8 (0+8) очков.

В связи с этим на Сергачёва со стороны фанатов «Лайтнинг» обрушился в социальных сетях целый шквал критики и даже оскорблений. Россиянину припомнили немаленький по меркам НХЛ контракт: в прошлом году он заключил новое восьмилетнее соглашение с клубом на общую сумму $68 млн. По мнению болельщиков, игрок не показывает игры, достойной этой зарплаты.

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Очевидно, Михаил тяжело воспринял откровенно негативные высказывания и поэтому удалил свой аккаунт в популярной социальной сети. Но его главным ответом хейтерам стал матч с «Чикаго», в котором он заработал два очка и коэффициент полезности «+2».

Начало встречи осталось за «Чикаго», который открыл счёт на исходе 13-й минуты. Отыграться «Тампе» удалось лишь в начале второго периода: отличился Брейден Пойнт, а начал голевую комбинацию в большинстве Никита Кучеров. Российский нападающий набрал 24-е очко в сезоне и вместе с Артемием Панариным и ещё двумя хоккеистами делит четвёртое место в гонке бомбардиров.

А вот игроком, выведшим «Лайтнинг» вперёд, стал именно Сергачёв. Стивен Стэмкос поборолся за шайбу за воротами, отдал пас на Пойнта, который, в свою очередь, отпасовал на россиянина. Михаил вложил в бросок от синей линии всю мощь своих переживаний, так что у Петра Мразека не было шансов среагировать. Этот гол стал первым для Сергачёва в нынешней регулярке.

В начале третьего игрового отрезка «Чикаго» удалось отыграться, но после этого защитники гостей просто «задушили» нападающих соперника, позволив им за всё оставшееся время нанести лишь один бросок в створ. Вновь вывел «Лайтнинг» вперёд Виктор Хедман, а под занавес игры Сергачёв записал в свой актив ещё и результативную передачу, отправив Брэндона Хагеля на пустые ворота соперника. Россиянин стал одним из самых заметных игроков встречи и справедливо был признан её третьей звездой, после Хедмана и Пойнта.

Победа ценой здоровья

Весомый вклад в волевую победу «Вегаса» над «Монреалем» внесли россияне Иван Барбашёв и Павел Дорофеев, причём последний — ценой собственных зубов. Действующий обладатель Кубка Стэнли уступал в счёте по ходу матча 1:3 и 3:4, но сумел отыграться и в итоге отпраздновать победу.

В середине второго периода Барбашёв отметился идеальной передачей на Джонатана Маршессо, который восстановил паритет в игре — 3:3. Для российского нападающего это очко стало юбилейным — 200-м — в НХЛ. Правда, в нынешнем сезоне хоккеист, которого обменяли зимой из «Сент-Луиса» и который так пришёлся ко двору в «Найтс», результативностью не блещет. За 17 игр в его активе всего четыре гола и две передачи.

А в матче с «Канадиенс» Барбашёв запомнился ещё и эффектным силовым приёмом против защитника хозяев Арбера Джекая, причём соперник после удара о борт досрочно завершил игру.

Аналогичная участь в третьем периоде постигла Дорофеева, когда счёт вновь сравнялся — 4:4. Обе команды прикладывали максимум усилий, чтобы выйти вперёд, а 22-летний россиянин был особенно активен, ведь, помимо прочего, он изо всех сил старается завоевать место в основе. Большую часть прошлого сезона Павел провёл в АХЛ, а в плей-офф и вовсе ни разу не вышел на лёд, из-за чего не считается победителем Кубка Стэнли. По версии официального сайта НХЛ, Дорофеев вошёл в пятёрку лучших проспектов «Голден Найтс» в нынешнем сезоне, однако ему лишь предстоит доказать оправданность возложенных на него ожиданий.

За три минуты до финальной сирены Павел на всех парах помчался к воротам «Монреаля», и Брендан Галлахер смог остановить его только ударом клюшкой в лицо. Нападающий упал на лёд и схватился за лицо, после чего стало понятно, что он лишился нескольких зубов. Алек Мартинес собрал их со льда, и Дорофеев отправился под присмотром врача в раздевалку.

За нарушение канадец был наказан двойным штрафом, а игроки «Голден Найтс» сполна поквитались с соперником за россиянина, дважды реализовав численное преимущество.

Примечательно, что накануне не смог доиграть матч из-за попадания шайбы в лицо нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. Несмотря на сообщения в СМИ, что игрок не получил серьёзную травму, на встречу в Калгари он с командой не поехал.