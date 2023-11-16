Российский игрок «Ванкувера» Кузьменко получил шайбой в лицо в матче НХЛ
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- © Jeff Roberson
«Спасибо всем за поддержку. Со мной всё в порядке. Отличная победа!» — написал Кузьменко в соцсетях.
Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев. Россиянин отметился результативной передачей.
Джей Ти Миллер, партнёр по команде Кузьменко, бросил по воротам шайбу, которая отскочила в лицо российскому игроку. Нападающий упал на лёд, закрыв лицо руками, затем он покинул площадку при помощи врача.
Ранее сообщалось, что Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча «Колорадо» — «Анахайм».