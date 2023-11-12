Дубль Овечкина, шедевр Малкина и хет-трик Бучневича: россияне зажгли в матчах регулярки НХЛ

Александр Овечкин прервал голевую засуху в НХЛ, длившуюся шесть матчей. Капитан «Вашингтона» отличился дублем в матче с «Айлендерс» и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 68 шайб. Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич оформил хет-трик и помог своей команде разгромить «Колорадо». Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился красивым голом в игре с «Баффало», бросив не глядя из-за ворот. Для россиянина это уже восьмая шайба на старте регулярки, больше он забрасывал только в дебютном сезоне 17 лет назад.

Долгожданный гол Овечкина

Голевая засуха Александра Овечкина, длившаяся шесть матчей подряд и изрядно волновавшая хоккейную общественность, наконец, завершена. В гостевом матче с «Айлендерс» лидер «Вашингтона» отличился дважды и был признан третьей звездой встречи.

Первая шайба влетела в ворота Семёна Варламова на 10-й минуте встречи после того, как Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в левом круге. Как рассказал после игры Овечкин, прямо перед розыгрышем партнёр предупредил его, какой передачи следует ожидать, и эта заготовка сработала. «Мне нужно больше слушать Кузи», — с улыбкой заметил Александр. Очевидно, что решение главного тренера команды Спенсера Карбери свести соотечественников в одно звено полностью себя оправдало.

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Для капитана «Кэпиталз» этот гол стал 141-м случаем, когда он открывает счёт в матче. По этому показателю россиянин давно занимает первую строчку в истории НХЛ и лишь обновляет собственный рекорд. У обладателя второго места Яромира Ягра 135 таких игр.

Долгожданный успех Овечкина, казалось, должен был окрылить его команду, однако за 43 секунды до конца первого периода хозяева сравняли счёт после ошибки голкипера Хантера Шепарда, и «столичным» в погоне за победой пришлось начинать всё с начала. И второй игровой отрезок полностью остался за игроками «Кэпиталз», сумевшими забросить две безответных шайбы. Сначала отличился Ник Дауд, а затем Алексей Протас.

«Айлендерс» приложили максимум усилий, чтобы отыграться, однако они не увенчались успехом. Зато в концовке свой шанс не упустил Овечкин. Когда хозяева сняли вратаря, россиянин спокойно поразил пустые ворота, установив окончательный счёт — 4:1. Для форварда «Кэпиталз» это 56-й такой гол в карьере, и по этому показателю Александр догнал Уэйна Гретцки. А в главной погоне за великим канадцем россиянин сократил отставание до 68 шайб: на данный момент в его активе 826 голов.

Кроме того, прошедшая игра стала для Овечкина 168-й в НХЛ с двумя и более голами. Это второй результат в истории лиги после всё того же Гретцки, на счету которого 189 таких матчей.

После игры капитан был абсолютно доволен действиями партнёров и результатом, а также отдельно похвалил голкипера, который отразил 36 бросков из 37.

«Все выкладывались на полную... Мы играли против хорошей команды и знали, что будет нелегко. Все играли умно и просто. Шепард сегодня был просто невероятен. Колоссальные сейвы. Наша защита хорошо блокировала броски», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Гол-шедевр Малкина

Если у Овечкина начало нового сезона вышло не слишком ярким, то Евгений Малкин, напротив, выдаёт лучший старт в НХЛ со времён своего дебюта в лиге в 2006 году. Тогда россиянин за 13 первых игр отличился девять раз, сейчас на его счету восемь голов. По этому показателю он — лучший в «Питтсбурге».

Шайба, которую россиянин забросил в игре с «Баффало» получилась курьёзной, однако именно с неё начался разгром соперника. На последней минуте первого периода Малкин, оказавшись за воротами, решил не глядя пробросить шайбу на пятак, но угодил в голову голкипера «Сэйбрз» Укко-Пекки Луукконена. Рикошетом от шлема финна снаряд неожиданно влетел в сетку. Даже партнёры Евгения по команде не сразу поверили в то, что такое возможно, да и сам нападающий с сомнением праздновал этот гол, будто бы посчитал его ошибкой.

Но арбитры шайбу засчитали, а соцсети после матча просто взорвались от восторга по поводу шедевра в исполнении форварда «Пингвинз». Пользователи называли гол невероятным и волшебным, а кто-то в шутку написал, что Малкин пользуется в игре чит-кодами.

Также россиянин записал на свой счёт результативную передачу — помог отличиться Эрику Карлссону в начале третьего периода. На счету Малкина уже 16 очков (8 + 8), и он возглавляет гонку бомбардиров «Питтсбурга». Кроме того, 37-летний форвард был признан третьей звездой встречи.

Хет-трик Бучневича

«Сент-Луис» в гостях просто уничтожил «Колорадо», забросив восемь шайб, а одним из главных героев встречи стал Павел Бучневич, оформивший хет-трик.

Игра у хозяев не заладилась с самого начала: Брэйден Шенн открыл счёт уже на 2-й минуте, а к концу первого периода в ворота Александра Георгиева влетело три безответных шайбы.

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Российский форвард отличился в середине второго игрового отрезка, когда его команда убежала в быструю контратаку после потери Валерия Ничушкина. Причём в этот момент «Сент-Луис» играл в меньшинстве. А спустя десять минут игрового времени Бучневич отличился уже при численном преимуществе, завершив комбинацию, начатую Шенном и Робертом Томасом.

После шестой пропущенной Георгиевым шайбы главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар отправил россиянина на скамейку, а место в рамке занял его соотечественник Иван Просветов. Но и ему пришлось пострадать от мастерства Бучневича. Причём третий гол нападающего получился похожим на первый: Ничушкин снова потерял шайбу у чужих ворот в большинстве, чем не преминули воспользоваться гости, доведя счёт до 7:1. После этого у «Сент-Луиса» успел отличиться Алексей Торопченко, протолкнувший шайбу в ворота после череды добиваний, а окончательный счёт матча установил Джек Джонсон, отквитавший одну шайбу, — 8:2.

Бучневич был признан третьей звездой встречи и вписал своё имя в историю «Блюз». Он стал лишь третьим игроком франшизы, который забивал два гола в меньшинстве в одном матче. Кроме того, за последние 20 лет лишь двое игроков «Сент-Луиса» забивали в одной игре и в меньшинстве, и в большинстве.

Также впервые с 1986 года сразу два игрока команды отличились хет-триками: помимо Бучневича, три шайбы во встрече забросил Шенн.