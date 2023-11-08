Поразительная результативность: Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Панарин отличился в 12-м матче подряд

Никита Кучеров отметился голом и пасом в матче с «Монреалем» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Артемий Панарин записал на свой счёт два очка во встрече с «Детройтом» и приблизился к повторению рекорда «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии на старте сезона. В свою очередь, точный бросок Кирилла Капризова позволил «Миннесоте» сломить сопротивление «Айлендерс», а Дмитрий Орлов и Валерий Ничушкин помогли одержать очередные победы «Каролине» и «Колорадо» соответственно.

Невероятная продуктивность Кучерова

В начале ноября лидер «Тампа-Бэй» продемонстрировал всем любителям хоккея, как он реагирует на собственные неудачи и внушения со стороны главного тренера. Ещё несколько дней назад Никита Кучеров не мог отличиться в двух матчах подряд и выходил на раскатку в составе третьего звена, но потом разразился сразу девятью моментами в противостояниях с «Оттавой» и «Торонто», благодаря чему не только переписал один из рекордов клуба, но и вырвался на вторую позицию в снайперской и бомбардирской гонках. Продлить эту впечатляющую серию он мог во встрече со скромным «Монреалем», не знавшим вкуса победы с конца предыдущего месяца.

Интрига исчезла уже спустя 22 секунды после стартового свистка. Сначала Кучеров выиграл единоборство в средней зоне, «отклеился» от защитника и открылся аккурат на границе правого круга вбрасывания. Располагавшийся на противоположном краю Брэндон Хагель поступил предельно просто — отдал пас партнёру, в последнее время ставшему гораздо чаще атаковать с получения. Бросок в касание вышел насколько неожиданным, настолько и точным — в самую девятку, а Джейк Аллен лишь проводил шайбу взглядом.

Затем Кучеров взял небольшую паузу и дал партнёрам оформить хотя бы пару-тройку голов без своего непосредственного участия в решающей стадии. Хотя в организации второго он всё-таки сыграл важнейшую роль, пусть в протокол и не попал. Сначала не позволил контрвыпаду захлебнуться на синей линии, а потом передачей нашёл Виктора Хедмана у левого борта. Вместе со Стивеном Стэмкосом они вывели на ударную позицию Ника Пола, а тому нужно было лишь не промахнуться с метра.

В итоге вратарь «Канадиенс» провёл на льду «Белл-центра» без малого 14 минут, прежде чем уступить место Саму Монтембо. К этому моменту за его воротами четырежды загорался красный свет, а навыки диспетчера успел продемонстрировать другой российский легионер «Лайтнинг» — Михаил Сергачёв помог забить Алексу Барре-Буле. Забегая вперёд, можно отметить, что подправить показатель полезности он всё же не сумел. При нём хозяева дважды застали врасплох Мэтта Томкинса, а защитник укрепился на последнем месте в коллективе по «плюс/минус» («-10»).

И хотя в общей сложности «Тампа» пропустила трижды, борьбы всё равно не получилось. И причина тому в том же Кучерове, в самой концовке перечеркнувшем все надежды соперника на возвращение. Никита по традиции вышел в составе спецбригады большинства и чуть было не оформил дубль. Но если с его мощнейшим «выстрелом» голкипер справился, помешать тому же Полу сработать на добивании уже не смог.

«Лайтнинг» уверенно разобрался с «Канадиенс» (5:2) и одержал четвёртую победу в семи матчах. Кучеров же был признан первой звездой и попутно достиг отметки в 22 (10 + 12) очка, возглавив список лучших бомбардиров первенства. Позади остались форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон (6 + 15) и группа из трёх хоккеистов с двумя десятками баллов.

Суперсерия Панарина

Помимо прочих, в этой тройке оказалась и главная звезда «Рейнджерс». В отличие от Кучерова, Артемий Панарин не мог похвастаться всплеском результативности в виде 11 очков в трёх играх. Зато брал стабильностью, принося осязаемую пользу команде на протяжении всех 11 встреч первенства. Противостояние с «Детройтом» не стало исключением. Нападающий поучаствовал в двух успешных атаках хозяев и сравнялся в гонке с Джеком и Куинном Хьюзами (7 + 13).

Как и предыдущий матч, этот вышел довольно односторонним — перед заключительным отрезком «Ред Уингз» горел со счётом 0:5. И хотя впоследствии Клим Костин впервые забил за новый коллектив, а его одноклубники ещё дважды огорчили противника, серьёзных проблем одному из лидеров Восточной конференции они не создали. При этом ключевой рывок ньюйоркцы совершили во втором периоде — менее чем за семь минут Вилле Хуссо был вынужден четырежды вынимать шайбу из сетки.

Начался же он во многом благодаря Панарину. Один из лучших хоккеистов лиги по игре в неравных составах вновь поучаствовал в реализации большинства, а посильную помощь ему оказали Эрик Густафссон и Крис Крайдер. Первый бросил с синей линии, а второй аккуратно подставил клюшку на пятаке. И дал возможность Артемию приблизиться к повторению клубного рекорда по продолжительности результативной серии со старта сезона. До установленного в 1970-х достижения Рода Гилберта осталось два матча.

А уже спустя 230 секунд Панарин вновь порадовал персональных поклонников — на этот раз снайперскими качествами. Да, основную работу в эпизоде с четвёртым голом «Рейнджерс» сделал Алекси Лафренье, которому пока не удаётся оправдывать звание первого номера драфта НХЛ. Правда, в этом эпизоде он сработал здорово — разобрался с опытным Олли Мяятей у борта и покатил на партнёра. Артемий не оставил шансов вратарю, попав аккурат в верхний угол, и укрепился в звании второй звездой. Уступил он лишь автору дубля в ворота «Детройта» — Винсенту Трочеку.

Таким образом, Панарин не только добрался до той самой отметки в 20 очков, но и повторил достижение Яромира Ягра. В сезоне-2006/07 чех также покорил эту планку за 12 матчей. Быстрее это удавалось лишь четырём спортсменам — тому же Гилберту, Уолту Поддубному, Кэри Уилсону и Павлу Буре (все по 11).

Гол Капризова и передача Орлова

Другая команда из Нью-Йорка выступила менее успешно. Несмотря на 27 сейвов Семёна Варламова, «Айлендерс» не смог справиться с «Миннесотой» и потерпел второе поражение подряд. Хозяева оказались в роли догоняющих уже на 19-й секунде, но перехватили инициативу и даже вышли вперёд. Однако потом пропустили три раза подряд и были вынуждены смириться (2:4). Причём автором победного броска стал не кто иной, как Кирилл Капризов.

Да, сверхпродуктивностью звезда «Уайлд» пока похвастаться не может, но по баллу в среднем за игру всё же набирает (4 + 8 в 12). Правда, в эпизоде с голом ему немного повезло. Бросок в касание получился не самым точным, а Варламов имел шансы выручить. Но рикошетом от ловушки шайба предательски залетела в ворота.

В свою очередь, одержать очередные победы коллективам помогли Дмитрий Орлов и Валерий Ничушкин, записавшие на свой счёт по передаче. «Каролина» в овертайме одолела «Баффало» (3:2), а защитник провёл на льду почти 22 минуты (второй показатель после Брента Бёрнса) и в эффектном стиле ассистировал Брэди Шею. Форвард же по традиции часто выходил в меньшинстве и в ходе одной из таких смен организовал Майлзу Вуду выход один на один с вратарём. Правда, решающей эта шайба не стала. «Нью-Джерси» восстановил паритет, но затем позволил «Колорадо» отличиться трижды подряд (3:6).

Помог коллективу добиться успеха и Никита Задоров. После первого периода хоккеисты «Калгари» уступали «Нэшвиллу» с разницей в две шайбы, но потом четыре раза подряд заставили капитулировать Юусе Сароса. И это возвращение было невозможным без россиянина, ведь именно его пас помог Диллону Дюбе размочить счёт.