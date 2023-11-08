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Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 игр

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 32-летний россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 12 игр.

Нападающий набирает очки в каждом матче нынешнего сезона НХЛ. Он забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.

Всего на его счету 224 гола и 458 голевые передачи в 602 встречах за карьеру в НХЛ.

Ранее сообщалось, что гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в игре НХЛ.

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