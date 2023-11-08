Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 игр
Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
Таким образом, 32-летний россиянин продлил результативную серию в НХЛ до 12 игр.
Нападающий набирает очки в каждом матче нынешнего сезона НХЛ. Он забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.
Всего на его счету 224 гола и 458 голевые передачи в 602 встречах за карьеру в НХЛ.
Ранее сообщалось, что гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в игре НХЛ.