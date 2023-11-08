Гол и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Форвард гостей россиянин Клим Костин также забросил одну шайбу.
После 12 игр «Рейнджерс» набрал 19 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» с 15 баллами занимает шестую строчку.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.