Два очка Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» победить «Монреаль» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:3.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Его одноклубник и соотечественник защитник Михаил Сергачёв также отдал один голевой пас.

После 13 игр «Тампа» набрала 16 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 12 баллами занимает 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победила «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.