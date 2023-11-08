Два очка Кучерова и пас Сергачёва помогли «Тампе» победить «Монреаль» в НХЛ
Встреча проходила на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:3.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
Его одноклубник и соотечественник защитник Михаил Сергачёв также отдал один голевой пас.
После 13 игр «Тампа» набрала 16 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Монреаль» с 12 баллами занимает 11-ю строчку.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победила «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.