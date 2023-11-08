Гол Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс Арене» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

После 12 игр «Миннесота» набрала 12 очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Айлендерс» с 13 баллами занимает девятую строчку на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.