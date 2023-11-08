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Овечкин объяснил невезением свою безголевую серию в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей результативности в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У меня есть шансы, но порой нужно просто посмотреть на себя и понять, что в некоторых моментах стоит действовать по-другому. Наверное, это просто период времени, когда удача не на твоей стороне. Невезение», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин забил два гола в десяти матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.

Ранее в «Вашингтоне» выразили уверенность, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов.

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