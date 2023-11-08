Овечкин объяснил невезением свою безголевую серию в НХЛ
«У меня есть шансы, но порой нужно просто посмотреть на себя и понять, что в некоторых моментах стоит действовать по-другому. Наверное, это просто период времени, когда удача не на твоей стороне. Невезение», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 38-летний россиянин забил два гола в десяти матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.
Ранее в «Вашингтоне» выразили уверенность, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов.