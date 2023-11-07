RT в Telegram
Подпишись

В «Вашингтоне» уверены, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов

Короткая ссылка
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался об игре нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В «Вашингтоне» уверены, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Александр получит свои шансы. Считаю, что в конечном итоге шайбы начнут залетать в ворота после бросков Овечкина», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

В сезоне-2023/24 38-летний россиянин забил два гола в 10 матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить