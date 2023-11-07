В «Вашингтоне» уверены, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался об игре нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думаю, что Александр получит свои шансы. Считаю, что в конечном итоге шайбы начнут залетать в ворота после бросков Овечкина», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.

В сезоне-2023/24 38-летний россиянин забил два гола в 10 матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ.