В «Вашингтоне» уверены, что Овечкин прервёт четырёхматчевую серию без голов
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«Я думаю, что Александр получит свои шансы. Считаю, что в конечном итоге шайбы начнут залетать в ворота после бросков Овечкина», — приводит слова Маклеллана Monumental Sports Network.
В сезоне-2023/24 38-летний россиянин забил два гола в 10 матчах регулярного чемпионата. При этом нападающий не может отличиться уже в четырёх встречах подряд.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в игре регулярного чемпионата НХЛ.