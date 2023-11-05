«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1.

Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе «Коламбуса» забитой шайбой отметился россиянин Дмитрий Воронков.

После девяти игр «Вашингтон» набрал девять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с десятью баллами расположился на 12-й строчке.

Ранее голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ.