Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.
У победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер (28-я, 38-я, 48-я минуты). Две шайбы забросил Бренден Диллон (31-я, 44-я). Российский форвард Владислав Наместников отметился голевой передачей.
У проигравших отличились Янис Мозер (6-я), Лиам О'Брайен (26-я) и Лоусон Крауз (35-я).
«Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Аризона» (11 очков) — восьмое.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.