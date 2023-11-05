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Голевой пас Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

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«Виннипег Джетс» на выезде нанёс поражение «Аризона Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

У победителей хет-трик оформил Нино Нидеррайтер (28-я, 38-я, 48-я минуты). Две шайбы забросил Бренден Диллон (31-я, 44-я). Российский форвард Владислав Наместников отметился голевой передачей.

У проигравших отличились Янис Мозер (6-я), Лиам О'Брайен (26-я) и Лоусон Крауз (35-я).

«Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Аризона» (11 очков) — восьмое.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.

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