Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:0.
Российский вратарь гостей Семён Варламов оформил шатаут, отразив 32 броска из 32.
Нападающий и капитан хозяев россиянин Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
После девяти игр «Айлендерс» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.