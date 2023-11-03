RT в Telegram
Подпишись

Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
  • © AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:0.

Российский вратарь гостей Семён Варламов оформил шатаут, отразив 32 броска из 32.

Нападающий и капитан хозяев россиянин Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

После девяти игр «Айлендерс» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить