Шатаут Варламова помог «Айлендерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:0.

Российский вратарь гостей Семён Варламов оформил шатаут, отразив 32 броска из 32.

Нападающий и капитан хозяев россиянин Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

После девяти игр «Айлендерс» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.