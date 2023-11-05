Ночь россиян в НХЛ: Кучеров набрал пять очков, Малкин оформил дубль, Панарин продлил результативную серию до 11 матчей

Никита Кучеров набрал пять очков и был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой». Нападающий «Тампы-Бэй» поднялся на шестую строчку в гонке бомбардиров НХЛ. Артемий Панарин в противостоянии с «Миннесотой» забросил сам и отдал голевой пас, благодаря чему продлил результативную серию на старте сезона до 11 встреч, но его «Рейнджерс» уступил в серии буллитов. «Питтсбург» отправил десять шайб в ворота «Сан-Хосе», а Евгений Малкин отличился дважды и довёл количество голов за карьеру в лиге до 478.

Потрясающая игра Кучерова

Последние матчи получились не слишком удачными для Никиты Кучерова. Казалось, он будет в каждом набирать очки, как в прошлом сезоне, но россиянин не радовал болельщиков. Во встречах с «Сиэтлом» и «Коламбусом» он вовсе не отметился в протоколе, а «Тампа-Бэй» потерпела поражения. А потому Джон Купер решился на эксперимент и перевёл ведущего нападающего в третье звено к Энтони Сирелли и Алексу Барре-Буле. В итоге в противостоянии с «Оттавой» он вышел во втором.

Шаг тренера возымел эффект, как в психологическом плане, так и с точки зрения взаимодействия с партнёрами. Форвард набрал пять очков, отдал четыре результативные передачи и был признан второй звездой. А особенно ёмко его игру описал одноклубник Майки Эйссимонт.

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«Мне кажется, всё началось с вбросов шайбы в зону атаки Кучеровым — он показал нам, как нужно играть и что значит действовать в полную силу. Он весь матч вёл нас к победе. Об этом можно судить не только по протоколу, но и по его игре», — цитирует Эйссимонта официальный сайт НХЛ.

Это полностью соответствовало происходящему на площадке. «Сенаторз» вышли вперёд на 13-й минуте, но незадолго до перерыва Никита набросил шайбу на пятак, а Виктор Хедман восстановил равновесие. Далее он уже ассистировал только оформившему хет-трик Брейдену Пойнту. Не успели команды вернуться на лёд, как отечественный спортсмен отправил канадца в прорыв со своей половины, и тот реализовал выход один на один. Затем он после броска россиянина добил шайбу в сетку. А в середине заключительного отрезка Пойнт в третий раз огорчил оппонентов, и вновь не обошлось без паса Кучерова.

Сам Никита в настолько успешный для себя вечер просто не имел права не отличиться самостоятельно. И сделал он это в наиболее нужный момент для коллектива, когда Брэди Ткачук сократил отставание до двух шайб. Получив передачу от Барре-Буле, он с близкой дистанции отправил снаряд в сетку.

Таким образом, хоккеист всего в четвёртый раз в НХЛ за карьеру набрал пять очков за матч и стал обладателем клубного рекорда. У Венсана Лекавалье три таких игры. Помимо этого, нападающий с 16 очками (7 + 9) делит четвёртое место в гонке бомбардиров регулярки с Давидом Пастрняком, Джей Ти Миллером и Куинном Хьюзом.

Удивительный разгром от «Питтсбурга»

Между тем, Евгений Малкин принял участие в разгроме на выезде безвольного «Сан-Хосе» — 10:2. В этот вечер у хозяев абсолютно ничего не получалось. Они хранили свои ворота в неприкосновенности всего полторы минуты, после чего Райлли Смит открыл счёт роскошным дальним щелчком. При этом ассистировал ему Эрик Карлссон, предыдущие пять сезонов проведший в стане оппонента. Впоследствии швед отдал ещё один голевой пас. А Смит в середине стартового периода оформил дубль.

Во втором отрезке «Шаркс» посыпались и пропустили пять шайб за 8,5 минут. Хоккеисты «Питтсбурга» регулярно убегали на чужую половину и спокойно доводили дело до бросков при полном попустительстве со стороны защитников. Например, в одном из эпизодов Крис Летанг умчался вместе с партнёром к чужим воротам, и они спокойно разыграли лишнего.

Не обошлось и без гола Малкина. Ему тоже позволили обработать шайбу после перевода от левого борта и отправить её между щитков Маккензи Блэквуду. К слову после седьмой «первого номера» поменяли на Магнуса Хрону. Но и тот трижды пропустил в заключительном периоде. И вновь своё имя в протокол внёс Малкин. Данный гол тоже получился рабочим. Форвард отличился щелчком в упор. В итоге он наряду с Джейком Гюнцелем и Смитом оформил по дублю. Это помогло с семью шайбами догнать в списке лучших снайперов Кучерова. А лучшим стал Брайан Раст, набравший четыре очка (1 + 3).

«Сан-Хосе» же остаётся только посочувствовать. Команда, не так давно добиравшаяся до финала Кубка Стэнли, переживает ужасные времена. Она уступила во всех 11 встречах регулярки и выдала второй худший старт в истории НХЛ. Балл удалось взять только в противостоянии с «Колорадо», когда «Шаркс» проиграли в серии буллитов. А в двух заключительных встречах с «Питтсбургом» и «Ванкувером» они вовсе пропустили по десять шайб на полупустой домашней арене.

Впрочем, дела «Пингвинз» идут немногим лучше. Они одержали всего четыре победы и с этим показателем делят последнюю строчку в Восточной конференции с «Оттавой».

Результативная серия Панарина

Вновь обратил на себя внимание и Артемий Панарин. В противостоянии с «Миннесотой» он отличился самостоятельно и ассистировал Крису Крайдеру. Это позволило ему продлить собственную результативную серию на старте сезона до 11 встреч и выйти на второе место по данному показателю в истории клуба. А среди россиян он уступает только Дмитрию Квартальнову, в сезоне 1992/93 набиравшему очки в 14 матчах подряд со старта. Зато Артемий — лучший среди соотечественников в гонке бомбардиров текущей регуляки. С 18 очками (6 + 12) он и тут идёт на третьей позиции наряду с Йеспером Браттом. По 20 — у Элиаса Петтерссона и Джека Хьюза.

Болельщики стали свидетелями настоящего триллера. «Рейнджерс» великолепно провели дебют и уже к седьмой минуте отличились трижды. Вторую шайбу записал себе в актив как раз россиянин. Он практически из правого круга нанёс точный бросок в ближнюю девятку. А после гола Эрика Густафссона у соперников состоялась замена вратаря. Место Филипа Густавссона занял Марк-Андре Флёри, в итоге позволивший огорчить себя лишь раз.

К чести хозяев, они не прекратили сопротивление и ещё до перерыва едва не сократили отставание, но блестящую игру демонстрировал Джонатан Куик, совершивший 36 сейвов. Однако во втором отрезке «Уайлд» прорвало, когда Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк отличились с гандикапом в 29 секунд. А на старте заключительного «Миннесота» вовсе вырвалась вперёд. Отрадно, что голевой пас на Марко Росси отдал Кирилл Капризов.

В непростой момент помог спастись гостям Панарин. После его дальнего щелчка Крайдер на пятаке подставил клюшку, дезориентировав Флёри. В итоге сильнейший определился лишь в серии буллитов. Артемий и здесь проявил себя наилучшим образом, легко обыграв вратаря и отправив снаряд в сетку. А вот его партнёры последовать примеру россиянина не смогли. У «Миннесоты» Капризов, напротив, не забил, зато Матс Цуккарелло и Мэтт Болди реализовали свои попытки.