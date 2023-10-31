Переписывая рекорды: Панарин поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, Малкин — на 40-е в истории НХЛ

Артемий Панарин отметился голом и двумя передачами в матче с «Виннипегом» и поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ. Форвард набирает очки в каждом матче нового сезона, благодаря чему обновил достижение «Рейнджерс» в XXI веке. Евгений Малкин заработал два очка и поднялся на 40-ю строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ, однако его «Питтсбург» уступил «Анахайму», в составе которого два паса на свой счёт записал Павел Минтюков. Отметился дебютной шайбой за «Коламбус» и Дмитрий Воронков.

Результативная серия Панарина

Артемий Панарин продолжает удивлять болельщиков своей результативностью. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» отмечается полезными действиями в каждом матче стартовавшего регулярного чемпионата. Не стало исключением и противостояние с «Виннипегом», в котором россиянин поучаствовал во всех трёх голах своей команды.

В концовке первого периода нападающий записал на свой счёт пятую шайбу в сезоне. Артемий сориентировался на мгновение быстрее защитников «Джетс», открылся на пятаке и замкнул диагональную передачу Джейкоба Трубы.

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Впрочем, «Виннипег» достаточно быстро отыгрался. А затем благодаря великолепным действиям голкиперов Конора Хеллебайка и Игоря Шестёркина (последний отразил 27 бросков за вечер) о голах на время пришлось забыть. Лишь в начале третьего игрового отрезка Николай Элерс сумел вывести хозяев вперёд.

Однако за пять минут до конца встречи «Рейнджерс» заработали большинство и восстановили паритет. Панарин отправил шайбу к синей линии, откуда мощный бросок совершил Адам Фокс, а Крис Крайдер, находившийся перед вратарём, подправил траекторию движения снаряда.

В итоге определение победителя перетекло в овертайм, в котором всё же сильнее оказались ньюйоркцы. На последней минуте Панарин выскочил на лёд, обыграл на носовом платке Марка Шайфли и выдал классный пас на Мику Зибанеджада, а тот в касание отправил шайбу в ворота — 3:2.

«Рейнджерс» одержали пятую победу подряд, на мажорной ноте завершив длинную выездную серию, и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. А главный тренер команды Питер Лавиолетт на пресс-конференции особенно отметил вклад Артемия в данный результат. Панарин был признан третьей звездой дня в НХЛ.

«В его арсенале есть весьма необычные манёвры. Во время последнего, обеспечившего победу в Виннипеге, он сумел прорваться в центр площадки, вытянув на себя всех соперников, и догадался затем передать инициативу Мике. Это уникальный игрок, он сейчас здорово за нас играет», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Таким образом, на счету Панарина после матча с «Джетс» стало 15 очков (5 + 10). Он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ и уступает только Джеку Хьюзу из «Нью-Джерси».

Форвард отличился полезными действиями в девятой встрече подряд и продолжает погоню за рекордом «Рейнджерс», принадлежащим Роду Жильберу на старте сезона-1972/73, который набирал очки в 14 играх подряд.

При этом в XXI веке никому из хоккеистов команды не удавалось выдать столь мощный старт. В сезоне-2009/2010 словацкий форвард Мариан Габорик набирал очки только в восьми матчах.

Очередные очки Малкина и Минтюкова

Прилично смотрится в начале сезона и Евгений Малкин. В домашнем матче с «Анахаймом» форвард «Питтсбурга» вновь был на первых ролях. Уже на третьей минуте россиянин заработал для своей команды большинство и сам же поучаствовал в его реализации, отдав точную передачу на Эрика Карлссона.

Однако в этом сезоне «Пингвинз» не отличаются стабильностью в своих действиях. И за великолепной игрой следуют провальные отрезки. Поэтому «Дакс» не только сумели быстро сравнять счёт, но и выйти вперёд благодаря шайбе Фрэнка Ватрано.

Во втором периоде «Анахайм» забил ещё, но гол отменили из-за помехи вратарю. Однако гости не согласились с данными решением и взяли тренерский запрос. В итоге команде выписали двухминутный штраф за задержку игры и ещё две получил наставник Грег Кронин, слишком активно споривший с арбитрами.

Очередное большинство на этот раз реализовал сам Малкин, благодаря чему вышел на 40-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. В активе Евгения теперь 1240 (476 + 764) очков в 1072 матчах НХЛ. По данному показателю он обошёл Петера Штястны (1239). Следующая цель россиянина — Жан Рателль (1267).

Что касается текущей регулярки, то у нападающего «Питтсбурга» уже 11 (5 + 6) очков. Среди соотечественников он уступает только Артемию Панарину. Столько же в данный момент у форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

Увы, отличная игра ветеранов Малкина и Сидни Кросби, который в матче также отметил результативной передачей и в списке лучших ассистентов лиги вышел на 15-е место, не помогли «Питтсбургу» победить. Команда провалила концовку встречи. За две минуты до финальной сирены «Пингвинз» при равном счёте получили очередное большинство. Но мало того что сами не забили, так ещё и умудрились пропустить за 12 секунд до конца игры.

«Между победой и поражением одна ошибка. Нам нужно играть лучше, команда весь матч работала на пределе, так не пойдёт», — сокрушался Малкин после игры.

«Питтсбург» потерпел уже шестое поражение в сезоне и замыкает турнирную таблицу Востока. Что, конечно же, не может радовать и главного тренера команды Майка Салливана. По его словам, подопечные почему-то вместо побед ищут возможность уступить.

«С оглядкой на то, какими здесь получились последние несколько встреч, наша команда значительные промежутки времени показывала лучшую игру. Мы сейчас находим способы проиграть, а нужно находить пути к победе. Необходимы ли нам какие-то коррективы? Возможно», — отметил специалист.

После матча с «Питтсбургом» заставил говорить о себе и ещё один россиянин: защитник «Анахайма» Павел Минтюков, несмотря на юный возраст, получает много игрового времени и уже набрал 5 (1 + 4) очков в девяти встречах, два из которых — в противостоянии с «Пингвинз».

Обращает на себя внимание и Дмитрий Воронков. Форвард «Коламбуса» проводил только третью игру в НХЛ, но уже сумел отметиться дебютным голом, расстроив голкипера «Далласа» Джейка Оттинджера. Россиянин провёл на льду почти 14 минут, включая 122 секунды в большинстве.

Впрочем, активных действий россиянина оказалось недостаточно для победы его команды: «Коламбус» уступил со счётом 3:5, а два очка (1 + 1) у «Старз» записал себе в актив Евгений Дадонов. Отметился передачей и Иван Проворов, но она уже никак не влияла на результат.