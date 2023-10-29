Результативная серия Панарина и 39-й «сухарь» Варламова: россияне переписывают собственные рекорды в регулярке НХЛ

Артемий Панарин продлил свою результативную серию до восьми матчей, отметившись голом и передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером». Нападающий «Рейнджерс» выдал лучший старт в карьере и повторил рекорд франшизы в XXI веке. Семён Варламов в 39-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности и вышел на третье место среди соотечественников за океаном по этому показателю. В свою очередь, форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко набрал уже девятое очко в восьми встречах, а защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился ассистентским дублем.

Артемий Панарин ещё раз переписал личный рекорд по количеству результативных матчей на старте сезона Национальной хоккейной лиги. Российский форвард «Рейнджерс» продлил серию уже до восьми встреч, записав себе в актив гол и передачу в игре с «Ванкувером». Теперь у него 12 очков: 4 гола и 8 ассистов. Ранее лучшим по этому показателю у Панарина был прошлый год, когда он не покидал лёд без результативных действий шесть матчей подряд.

Отчётная встреча, прошедшая в Канаде, получилась довольно зрелищной и держала зрителей в напряжении вплоть до овертайма. Счёт в ней открыл как раз Панарин на 10-й минуте при розыгрыше большинства. Получив пас от Винсента Трочека, он поразил ворота Кейси Демсита великолепным по точности кистевым броском со средней дистанции.

Также по теме Ассистентский дубль Панарина, удачный дебют Воронкова и 45 спасений Сорокина: россияне зажигают в регулярном сезоне НХЛ Артемий Панарин дважды ассистировал партнёрам по «Рейнджерс» в победном матче с «Эдмонтоном» и впервые в карьере набрал очки в семи...

Во втором периоде хозяевам удалось сравнять счёт, также реализовав численное преимущество, а в середине третьего они вырвались вперёд. В критический для «Рейнджерс» момент Панарин проявил своё мастерство ассистента: заметил Адама Фокса, притаившегося за спинами защитников, и выдал ему шикарный пас. Американцу оставалось только переправить шайбу в незащищённый угол ворот. Спустя всего минуту уже Фокс выступил в роли распасовщика и помог Мике Зибанеджаду вывести свою команду вперёд.

Однако игроки «Кэнакс» не опустили рук, довольно быстро отыгрались и перевели игру в овертайм. В дополнительное время шанс пополнить бомбардирский счёт представился нападающему хозяев Андрею Кузьменко, который играючи накрутил Винсента Трочека, прокинув шайбу себе между ног, и выкатился к воротам Игоря Шестёркина. Однако кипер «Рейнджерс» сыграл шикарно и не позволил соотечественнику отличиться. Первый бросок он отбил в сторону, а при повторном накрыл шайбу ловушкой в падении. В целом на счету Шестёркина 30 спасений в этом матче и четвёртая победа в шести играх.

Вслед за героическим спасением в исполнении россиянина для «Ванкувера» сработало давнее правило «не забиваешь ты — забивают тебе». Элиас Петтерсон нелепо упал и потерял шайбу в чужой зоне, а хоккеисты из Нью-Йорка убежали в быструю контратаку, которая завершилась голом в исполнении К’Андре Миллера.

По окончании игры Панарин был признан третьей звездой. Кроме того, он повторил рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии на старте сезона. В 2009 году также восемь игр подряд отличался Мариан Габорик. А лучший результат за всю историю «Рейнджерс» принадлежит Роду Жильберу, который в 1972 году набирал очки на протяжении 14 стартовых игр.

«Сухарь» Варламова

Семён Варламов на старте нынешнего сезона имеет не так много игрового времени, как Илья Сорокин, считающийся основным голкипером «Айлендерс». Однако, получая шанс, 35-летний россиянин пользуется им сполна. В игре с «Баффало» неделю назад он совершил 39 сейвов, что, однако, не спасло его команду от итогового поражения (1:3), а вот матч с «Коламбусом» ветеран нью-йоркской команды довёл до победы.

На его счету 33 спасения и ни одного пропущенного гола. Для российского игрока это 14-й сухой матч за «Айлендерс», что является пятым результатом в истории франшизы. Он делит его с Томми Сало, а чаще оставляли свои ворота в неприкосновенности Рик Дипьетро (16), Сорокин (17), Билли Смит (22) и Гленн Рёш (25).

«Это потрясающе, что все ребята возвращались (в защиту. — RT) и хорошо играли передо мной», — отметил голкипер после матча.

В целом за карьеру Варламов 39 раз уходил со льда без пропущенных шайб, и по этому показателю среди соотечественников он обошёл Сергея Бобровского, заняв чистое третье место. Больше «сухарей» лишь в активе Николая Хабибулина (46) и Евгения Набокова (59).

Благодаря своей превосходной игре россиянин стал не только первой звездой матча, но и третьей — всего игрового дня в НХЛ. Как отметил главный тренер команды Лэйн Ламберт, он не сомневался в высоком уровне российского игрока, выпуская его на матч.

«Он был великолепен с самого начала тренировочных сборов. Он очень, очень хороший вратарь. Мы чувствуем cебя абсолютно уверенно, когда он в воротах», — приводятся слова канадского специалиста на официальном сайте НХЛ.

Передачи Тарасенко и Куликова

Владимир Тарасенко уступил за последние два матча лидирующую позицию среди бомбардиров «Оттавы» Тиму Штюцле, но сохраняет пока вторую строчку. В игре с «Питтсбургом» россиянин был не слишком заметен и не совершил ни одного броска по воротам, однако под занавес матча очко за результативную передачу всё-таки занёс себе в актив. Он ассистировал Дрейку Батерсону, который упрочил преимущество своей команды до четырёх голов — 5:1. Теперь у Тарасенко 9 (3 + 6) очков в восьми матчах.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин завершил игру без набранных очков и с коэффициентом полезности «-1».

Более успешно провёл очередную встречу в лиге защитник «Флориды» Дмитрий Куликов. Он сделал две голевые передачи в матче с «Сиэтлом» (3:2) и был признан третьей звездой. Именно он помог Нику Казинсу забросить победную шайбу на 55-й минуте матча.

Герой прошлого плей-офф Сергей Бобровский отразил за встречу 30 бросков по своим воротам.