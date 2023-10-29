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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

После восьми игр «Рейнджерс» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 11 баллами располагается на третьей строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» победила «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.

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