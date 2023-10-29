Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
После восьми игр «Рейнджерс» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувер» с 11 баллами располагается на третьей строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» победила «Питтсбург Пингвинз» в матче НХЛ.