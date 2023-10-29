Передача Тарасенко помогла «Оттаве» выиграть у «Питтсбурга» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на«Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

«Оттава» после восьми игр набрала восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с шестью баллами располагается на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.