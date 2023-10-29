Передача Тарасенко помогла «Оттаве» выиграть у «Питтсбурга» в матче НХЛ
Встреча проходила на«Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.
Российский нападающий гостей Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
«Оттава» после восьми игр набрала восемь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с шестью баллами располагается на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче НХЛ.