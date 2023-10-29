Две передачи Куликова помогли «Флориде» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе и завершилась со счётом 3:2.
Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Его соотечественник и одноклубник, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.
«Флорида» после семи игр набрала восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с шестью баллами располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ.