Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

35-летний россиянин оформил шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0), отразив 33 броска из 33.

Как сообщается на сайте НХЛ, первой звездой признан американский нападающий «Анахайм Дакс» Фрэнк Ватрано, оформивший хет-трик во встрече с «Филадельфией Флайерз» (7:4). Второй звездой дня стал канадский форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан О'Райлли, который оформил дубль в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ).

Ранее сообщалось, что Варламов обогнал российского вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского по шатаутам в НХЛ.