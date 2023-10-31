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Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назван третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
  • AP

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2) 32-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу.

Как сообщается на сайте НХЛ, первой звездой дня стал канадский форвард «Аризоны Койотис» Майкл Карконе, впервые в карьере оформивший хет-трик в НХЛ во встрече с «Чикаго Блэкхокс» (8:1). Второй звездой признали канадского нападающего «Анахайм Дакс» Мейсона Мактавиша, набравшего три (2 + 1) очка в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).

Ранее сообщалось, что Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по результативной серии на старте сезона НХЛ.

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