Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ
- AP
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2) 32-летний россиянин забил гол и отдал голевую передачу.
Как сообщается на сайте НХЛ, первой звездой дня стал канадский форвард «Аризоны Койотис» Майкл Карконе, впервые в карьере оформивший хет-трик в НХЛ во встрече с «Чикаго Блэкхокс» (8:1). Второй звездой признали канадского нападающего «Анахайм Дакс» Мейсона Мактавиша, набравшего три (2 + 1) очка в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3).
Ранее сообщалось, что Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по результативной серии на старте сезона НХЛ.