«Колорадо» уступил «Баффало», Георгиев отразил 25 бросков

«Баффало Сэйбрз» на своём льду нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Дона Гранато.

Шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Кейси Миттельштадт (22-я), Тайсон Джост (29-я) и Расмус Далин (57-я).

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков.

«Эвеланш» (12 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сейбрз» (восемь) — 14-е на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.