«Колорадо» уступил «Баффало», Георгиев отразил 25 бросков
Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Дона Гранато.
Шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (11-я минута), Кейси Миттельштадт (22-я), Тайсон Джост (29-я) и Расмус Далин (57-я).
Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков.
«Эвеланш» (12 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сейбрз» (восемь) — 14-е на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.