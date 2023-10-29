«Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Перри
- AP
- © George Walker IV
«Опечалены, узнав о смерти Мэтью Перри, одного из самых больших хоккейных фанатов «Оттава», — говорится в посте с видео, на котором актёр в форме «Сенаторз»,
Кроме того, в матче «Нэшвилла» органист стадиона во время одной из пауз сыграл мелодию из сериала «Друзья».
О смерти актёра стало известно ночью 29 октября. Ему было 54 года. Отмечается, что актёра нашли у себя дома в Лос-Анджелесе в джакузи.
Ранее передача Тарасенко помогла «Оттаве» выиграть у «Питтсбурга» в матче НХЛ.