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«Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Перри

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Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) почтили память актёра сериала «Друзья» Мэтью Перри.
«Оттава» и «Нэшвилл» почтили память звезды сериала «Друзья» Перри
  • AP
  • © George Walker IV

«Опечалены, узнав о смерти Мэтью Перри, одного из самых больших хоккейных фанатов «Оттава», — говорится в посте с видео, на котором актёр в форме «Сенаторз»,

Кроме того, в матче «Нэшвилла» органист стадиона во время одной из пауз сыграл мелодию из сериала «Друзья».

О смерти актёра стало известно ночью 29 октября. Ему было 54 года. Отмечается, что актёра нашли у себя дома в Лос-Анджелесе в джакузи.

Ранее передача Тарасенко помогла «Оттаве» выиграть у «Питтсбурга» в матче НХЛ.

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