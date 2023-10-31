RT в Telegram
Подпишись

Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

Короткая ссылка
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей результативными передачами отметились россияне — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

«Каролина» после десяти игр набрала 12 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с девятью баллами занимает 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить