Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 3:2.

В составе гостей результативными передачами отметились россияне — защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

«Каролина» после десяти игр набрала 12 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Филадельфия» с девятью баллами занимает 12-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.