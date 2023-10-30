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Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

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«Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал волевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Спенсера Карбери.

В составе победителей шайбы забросили Дилан Строум (43-я минута), Том Уилсон (56-я), Евгений Кузнецов (60-я). Александр Овечкин оформил две результативные передачи. У проигравших отличился Люк Канин (12-я).

«Вашингтон» (девять очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» (одно) — 16-е на Востоке.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» проиграла «Нью-Джерси Девилз» (3:4). Российский нападающий Кирилл Капризов очков не набрал. 

Ранее сообщалось, что Овечкин спокойно отреагировал на решение судей не засчитать его гол в ворота «Миннесоты».

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