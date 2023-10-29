Акцент на погоне за Гретцки: Овечкин забил лишь дважды в семи матчах, но по-прежнему лучший в «Вашингтоне»

Александр Овечкин стал одним из самых обсуждаемых игроков на старте нового сезона НХЛ. В семи матчах капитан «Вашингтона» забросил лишь дважды, из-за чего некоторые засомневались в его способности побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки. И хотя в начале регулярного чемпионата россиянин действительно испытывает проблемы с реализацией, он стабильно набирает очки и не только возглавляет список лучших бомбардиров «Кэпиталз», но и остаётся одним из самых полезных хоккеистов команды.

Со старта нового регулярного чемпионата НХЛ прошло без малого почти три недели и большинство команд уже провели по восемь-девять матчей. И уже сейчас можно осторожно начинать рассуждать о том, какие из коллективов будут претендовать на попадание в плей-офф, а также кто из спортсменов войдёт в число главных соискателей индивидуальных наград.

Многие эксперты уже успели восхититься невероятной продуктивностью форварда «Нью-Джерси» Джека Хьюза, оценить снайперские качества Алекса Дебринкэта и Фрэнка Ватрано, удивиться не самому яркому выступлению российских голкиперов, стабильно входящих в число фаворитов на получение «Везина Трофи» в последние годы. Но среди отечественных болельщиков одной из самых обсуждаемых тем стали трудности «Вашингтона» и персонально Александра Овечкина на начальном отрезке первенства.

Не секрет, что многие заранее списали «Кэпиталз» со счетов в контексте борьбы за Кубок Стэнли. И основания на то были. В межсезонье команду возглавил молодой и неопытный тренер Спенсер Карбери, ранее не работавший на высоком уровне, а состав практически не обновился, хотя кардинальные изменения требовались. Таким образом, помимо Овечкина, номинальными лидерами остались возрастные и травматичные Никлас Бекстрём и Ти Джей Оши, нестабильный Евгений Кузнецов, заметно сдавший Джон Карлсон и так и не сумевший раскрыться после переезда из Детройта Энтони Манта.

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Поэтому и бытовало мнение, что в нынешнем сезоне фанатам «Вашингтона» предстоит следить не за очередным походом команды за главным трофеем, а исключительно за их капитаном, пытающимся как можно ближе подобраться к «вечному» рекорду Уэйна Гретцки по голам. Разные эксперты высказывали мнение, что в регулярке Овечкин уж точно отгрузит не менее 30 шайб, а может замахнуться и на 40. В этом случае до легендарного канадца осталось бы рукой подать, а переписать достижение стало бы возможным уже по ходу следующего чемпионата. Однако сухая серия из четырёх матчей на старте могла заставить засомневаться не только в краткосрочных перспективах Александра, но и в его способности забивать на прежнем уровне.

На неделе Овечкин всё же немного успокоил поклонников и отличился в двух встречах подряд (пусть с «Нью-Джерси поразил лишь пустой створ), а в противостоянии с «Миннесотой» продлил свою результативную серию до пяти игр, и поднялся на шестую строчку в списке лучших российских бомбардиров первенства (2 + 4). Помимо него, по шесть очков набрали Андрей Кузьменко, Иван Проворов и Валерий Ничушкин, а выше расположились Владимир Тарасенко, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Никита Кучеров и Артемий Панарин.

А ведь будь Овечкин чуть поудачливее, вполне мог забросить свою 825-ю шайбу в матче с «Уайлд». Собственно, во втором периоде он это и сделал, идеально сработав на добивании после дальнего наброса Расмуса Сандина. Но после челленджа тренерского штаба соперника гол был отменён. За несколько секунд до этого сам Александр не очень удачно обработал пас на синей линии и спровоцировал офсайд.

Так или иначе, провальным начало сезона для Овечкина назвать уж точно не получается. Год назад он также имел в своём активе шесть очков после семи матчей, а впоследствии финишировал более с чем достойными показателями — 42 гола и 33 передачи в 73 встречах.

Но близость к рекорду Гретцки играет злую шутку в плане оценки его успехов, ведь сейчас от него ждут не сбалансированной статистики, а исключительно взятий ворот. Имей он сейчас в активе те же шесть баллов, но с четырьмя или тем более шестью заброшенными шайбами, его выступление наверняка признали бы если не сверхудачным, то более чем достойным. Однако чрезмерный акцент на снайперском рекорде в хоккейном мире делает своё дело.

Безусловно, Овечкину есть в чём прибавить. Например, в использовании своих моментов. Если по количеству бросков он делит 19-ю строчку в лиге (30), то по проценту реализации не входит даже в топ-300 (6,7). И это действительно можно назвать тревожным звоночком. Если в первых трёх встречах россиянин в целом редко попадал в створ, то потом вышел на привычные обороты, а в противостоянии с «Торонто» и вовсе аж 14 раз побеспокоил Джозефа Уолла. Однако застать его врасплох сумел лишь однажды. И хотя частично это можно списать на вдохновенное выступление поймавшего кураж американца, такое объяснение кажется слишком простым. Всё же за свою карьеру Александра пересекался с куда более мастеровитыми визави, но на постоянной основе огорчал их.

Отдельной темой для обсуждения стали проблемы Овечкина с буллитами. В этой регулярке он уже трижды практиковался в этом аспекте: дважды в послематчевых сериях, один раз — в основное время. В противостоянии с «Торонто» его прорыв к воротам был остановлен с нарушением правил, однако лидер «Кэпиталз» не сумел взять верх над тем же Уоллом в очной дуэли. Хотя упрекать его в этом вряд ли стоит, ведь его сильной стороной это никогда не было. За всю карьеру он реализовал 39 из 132 попыток (31%).

Всё это даёт повод отметить, что пока Овечкин находится в не лучшей форме. И это логично, ведь в последние годы он редко выходил на свой пик уже к октябрю. В прошлом сезоне он был наиболее продуктивен в декабре-январе, в 2020-м выдал впечатляющий отрезок в начале года, когда наколотил 11 голов за пять встреч. Да, с места в карьер он начал в сезоне-2021/22, но это скорее стало исключением из правил. Быть может, такой эффект возник после скоротечного постковидного турнира, продлившегося значительно меньше обычного.

Кроме того, не стоит забывать и о проблемах команды в целом. Она лишь начинает адаптироваться к требованиям нового наставника, продолжающего поиски идеальных сочетаний. Тот же Овечкин уже успел поиграть в трёх разных тройках. Сначала Карбери поставил его к Бекстрёму и Оши, но потом изменил своё решение и приставил к нему другого центрфорварда — Дилана Строма. При этом в качестве правого нападающего попробовал как Тома Уилсона, так и Мэттью Филлипса, но пока остановился на более опытном американце.

Наверняка непросто хоккеистам «Вашингтона» свыкаться и с новыми реалиями. На протяжении долгих лет они неизменно числились одними из лидеров на Востоке и боролись за более высокий посев в плей-офф, а сейчас неминуемо приближаются к этапу перестройки. Не исключено, что до дедлайна многие покинут «Кэпиталз» и пополнят состав претендентов на Кубок Стэнли. Уже давно ходят слухи о скором отъезде того же Кузнецова, по тому же маршруту могут проследовать Оши и Манта.

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И несмотря на всё это, Овечкин продолжает не только регулярно вписывать своё имя в протокол, но и приносить пользу команде. На данный момент он возглавляет гонку бомбардиров испытывающего проблемы коллектива и остаётся одним из трёх полевых, способных похвастаться положительным показателем полезности («+1). Столько же у защитника Александра Алексеева, а больше лишь у Строма («+2»).

Несомненно, от таких легенд всегда хочется ожидать чего-то сверхъестественного, но в таких обстоятельствах и при наличии такого вороха проблем это кажется крайне опрометчивым. Возможно, имей Овечкин рядом условного Брейдена Пойнта (как Кучеров), всё было бы значительно лучше, но таких возможностей у него нет. При всём уважении, Стром никогда не был элитным представителем своего амплуа и вряд ли станет им в будущем. А всё это негативно сказывается на результативности Овечкина.

Сумеет ли Александр адаптироваться к новой тактической модели, решит ли проблему с реализацией и найдёт ли взаимопонимание с партнёрами — ответы на эти вопросы будут даны уже к концу декабря. Если к этому моменту ситуация заметно не улучшится, то его персональным поклонникам можно будет бить тревогу и начинать беспокоиться о судьбе рекорда Гретцки. Пока же поводов для этого явно нет.