Хьюз установил лучший результат XXI века по очкам в первых семи играх сезона НХЛ

Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз».

Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Таким образом, 22-летний американец с пятью голами и 13 голевыми передачами установил лучший результат XXI века по очкам в первых семи играх сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что гол российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесота Уайлд» отменили из-за офсайда.