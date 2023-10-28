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Хьюз установил лучший результат XXI века по очкам в первых семи играх сезона НХЛ

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Американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз».

Встреча проходила на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Таким образом, 22-летний американец с пятью голами и 13 голевыми передачами установил лучший результат XXI века по очкам в первых семи играх сезона НХЛ.

Ранее сообщалось, что гол российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесота Уайлд» отменили из-за офсайда.

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