Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
Основное время встречи, которая проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершалась со счётом — 2:2.
В серии буллитов победили хозяева.
Российский нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.
«Кэпиталз» после семи игр набрал семь очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» с восемью очками занимает шестую строчку на Западе.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.