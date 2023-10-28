Передачи Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, которая проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, завершалась со счётом — 2:2.

В серии буллитов победили хозяева.

Российский нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами.

«Кэпиталз» после семи игр набрал семь очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» с восемью очками занимает шестую строчку на Западе.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче НХЛ.